Brezskrbno zgradite svoje dom

Odgovore boste našli na 62. Sejmu Dom, od 6. do 10. marca na Gospodarskem razstavišču. Na enem mestu bo več kot 300 podjetij predstavljalo storitve in izdelke, zadnje trende in novosti ter rešitve za gradnjo in prenovo.

Prenova oz. gradnja doma bo lažja, če se za nasvet obrnete na izkušene ponudnike in izvajalce. Vsi strokovnjaki, svetovalci in ponudniki na enem mestu – enostavno, udobno in super učinkovito! Na sejmu najdete različne storitve in izdelke, sistemske rešitve in napredne tehnologije za dom, gradbeništvo in energijsko učinkovito stavbno pohištvo, ogrevalno in hladilno tehniko, notranjo opremo ter izdelke in storitve za varovanje ter urejanje okolice.

Foto: Žiga Koren

Izkoristite brezplačne nasvete svetovalcev. Vse dni bodo strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK odgovarjali na vprašanja o gradnji in prenovi stavb ter o virih energije za njihovo delovanje. Strokovnjaki svetovalne mreže ENSVET – Eko sklad informirajo in tehnično svetujejo na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter o dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud. Merkurjevi svetovalci pa nudijo brezplačne 3D izrise kopalnic, svetovanja in načrtovanja ter pomoč pri učinkovitih energetskih rešitvah. Spremljevalni program lahko spremljate TUKAJ.

Foto: Žiga Koren

Zagotovite si cenejšo vstopnico prek spleta. S spletno vstopnico imate tudi brezplačen prevoz z avtobusom LPP na razstavišče in nazaj.

Izognite se gneči in prometu ter ugodno* parkirajte na parkiriščih P+R, s spletno vstopnico pa se brezplačno pripeljite in odpeljite na sejem z LPP.

Oglejte si sejem ceneje v času HAPPY HOUR! Znižana vstopnica Happy Hour je na voljo: v sredo, četrtek in petek (6., 7. in 8. marec) – od 12. do 16. ure

v nedeljo (10. marec) – od 15. do 18. ure. Sejem je odprt od srede, 6. marca, do sobote, 9. marca, od 10.00 do 19.00, v nedeljo, 10. marca, pa do 18.00. Več o sejmu: www.sejemdom.si

*cena 24-urnega parkiranja na točki P+R je 1,30 EUR.

Naročnik oglasnega sporočila je GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O.