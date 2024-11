Kaj se bo dogajalo na največjem knjižnem dogodku pri nas?

Od 26. novembra do 1. decembra bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal že 40. Slovenski knjižni sejem, na katerem vsako leto predstavljajo knjižne novosti, podeljujejo nagrade za knjižne dosežke in organizirajo pogovore z avtorji.

Na sejmu bodo med drugim podelili plaketo za najboljši literarni prvenec. Med nominiranimi knjigami so zbirka pesmi Žive Čebulj Sama ljubezen je to, delo Hannah Koselj Marušič Vse je eno vse je vseeno, prvenec Liu Zakrajšek Zajtrk prvakinj, roman Ćrtice Tine Perić in roman Boštjana Tadla Četrta generacija.

Plaketo bodo podelili prihodnji četrtek zvečer na Pisateljskem odru Slovenskega knjižnega sejma, so sporočili iz Društva slovenskih pisateljev, ki nagrado podeljuje skupaj z Zbornico knjižnih založnikov in knjigotržcev Slovenije.