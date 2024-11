Začenja se jubilejni, že 40. knjižni sejem

Na Gospodarskem razstavišču bodo zvečer odprli 40. Slovenski knjižni sejem s sloganom Knjigo moraš imeti rad. Letošnji gostji sta Slovenske Konjice in Hrvaška. Z nagovorom bo sejem pospremila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ob odprtju pa bodo podelili še Schwentnerjevo nagrado. Brezplačni dogodki bodo potekali od torka do nedelje.

Letošnji 40. Slovenski knjižni sejem, ki ga pripravlja Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije, bo na pet tisoč kvadratnih metrih ponudil več kot 280 dogodkov, kot so razstave, podelitve nagrad, predstavitve knjig in pogovori z avtorji. Na štirih odrih in petih prizoriščih se bo predstavilo 110 razstavljavcev, med njimi večje slovenske založbe ter gostje iz petih držav.

V okviru letošnje države v fokusu Hrvaške bo na ogled razstava slovensko-hrvaških izdaj pod naslovom 50:50, predstavili pa se bodo tudi hrvaški avtorji, kot sta Gibonni in Kristan Novak. V povezavi s Slovenskimi Konjicami kot gostujočim mestom bodo stoletnico rojstva tam rojenega pesnika in prevajalca Ivana Minattija (1924–1922) obeležili tudi z recitacijo njegovih pesmi.

Pomemben del sejemskih dejavnosti je tudi podeljevanje nagrad. Poleg Schwentnerjeve nagrade za življenjsko delo na področju založništva in knjigotrštva bodo v času sejma podelili še vrsto drugih nagrad, tudi za najboljši literarni prvenec, prevajalsko nagrado Radojke Vrančič, nagrado najlepše oblikovana knjiga in nagrado najboljša poslovna knjiga in nagrado Maruše Krese za najboljšo zbirko kratkih zgodb.

Med sejemskimi dogodki, ki v središče postavljajo najrazličnejše oblike ustvarjalnosti, kulture in knjige, je Založniška akademija nanizala še tiste, ki se posvečajo avtorskim pravicam in raziskavi bralne pismenosti v slovenski družbi.

Poleg predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič se bosta slavnostnega odprtja udeležili tudi slovenska ministrica za kulturo Asta Vrečko in njena hrvaška kolegica Nina Obuljen Koržinek.