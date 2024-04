Slovenija častna gostja ob začetku knjižnega sejma v Bologni

V Bologni se bo danes začel vsakoletni sejem otroške in mladinske literature, na katerem bo po letih prizadevanj kot častna gostja nastopila Slovenija. Program gostovanja je nastal pod okriljem Javne agencije za knjigo. V ospredju predstavitve bo slovenska ilustracija, ob tem pa se bo zvrstilo več spremljevalnih dogodkov.

Na osrednji razstavi slovenske ilustracije bo zastopanih 44 imen, od tega jih bo 12 še posebej izpostavljenih. Še 15 ilustratorjev pa so izbrali za spremljajoči katalog z naslovom In kaj sledi potem?. Strokovna skupina je z izborom želela prikazati vso stilsko raznolikost slovenske ilustracije. Poskušali so vključiti čim več avtorjev iz različnih generacij, ki delujejo tako na področju domišljijske kot stvarne ilustracije.

Razstava bo na ogled v paviljonu, ki sta ga zasnovali arhitektki Sara Badovinac in Sara Škarica v obliki dvonadstropnega baldahina po vzoru srednjeveških knjižnic. Slavnostni govornik na odprtju sejma bo državni sekretar na ministrstvu za kulturo Marko Rusjan.

V celoti se bo Slovenija s svojimi avtorji in drugimi vsebinami, kot je film, predstavila na več dogodkih ne samo znotraj sejma, ki je namenjen izključno strokovni javnosti, ampak tudi na več mestnih prizoriščih za občinstvo. Med avtorji, ki bodo nastopili s svojimi knjigami, prevedenimi v italijanščino, bodo Jana Bauer, Peter Škerl, Jurij Devetak, Nataša Konc Lorenzutti, Marko Kravos, Peter Svetina in Anja Štefan, poroča STA.