Nagrada Evropske unije za književnost 2024 gre danskemu avtorju Theisu Örntoftu, komisija nagrade pa je s posebno omembo nagradila še dela Tine Vrščaj, Todora Todorova (Bolgarija), Deniza Utluja (Nemčija), Maríe Elísabet Bragadóttir (Islandija) in Sholeh Rezazadeh (Nizozemska).

Nagrada Evropske unije za književnost je priznanje obetavnim avtorjem leposlovja iz Evropske unije in zunaj nje. V triletnih ciklih tako počastijo 41 izjemnih novih literarnih talentov iz 41 držav, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa Evropske unije.

Tina Vrščaj je za roman Na Klancu prejela tudi nagrado modra ptica 2022. Gre za družinski in ljubezenski roman, izpisan v številnih, bolj ali manj natančno skiciranih prizorih, predvsem pa v dinamičnih dialogih, ki čas dogajanja zgodbe trdno umeščajo v sedanjost, morda pa že tudi bližnjo prihodnost.

V ospredju je odnos med Evo in Gregorjem, ki z dvema deklicama živita na Klancu, precej odrezana od sveta, ter počasi spoznavata, da se njune temeljne vrednote in odnos do sveta ne ujemajo povsem. Eva skuša živeti življenje mimo sodobnih tehnologij in okolijsko zavedno, v skrbi za usodo Zemlje, hkrati pa si želi poiskati službo, da bi prispevala v vse bolj prazen družinski proračun. Toda v svojemu poskusu preseganja egoizma na zunaj deluje čudaška, vse bolj se odtujuje od partnerja. Roman z veščim prepletom intimnih in družbenih tem ter motivov – ekologija, kritika družbenih omrežij, preizpraševanje odnosov med spoli, vprašanja materinskosti – zadene v bistvo današnjega časa in odnosov. Hkrati pa s svojo strukturo deluje izredno razgibano, dramatično, že skoraj filmsko, so o knjigi zapisali pri Mladinski knjigi.