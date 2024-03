Janša in Kučan v prvi vrsti. Zaradi koga sta prišla? #video

Nekdanji zunanji minister Dimitrij Rupel je predstavil svojo novo knjigo Voditelji Slovenije, v kateri piše o vlogah Jožeta Pučnika , Milana Kučana , Janeza Drnovška in Janeza Janše , ki so po njegovem mnenju vsak po svoje, vendar odločilno prispevali k ustanovitvi slovenske narodne države. V knjigo sta vključena tudi intervjuja s Kučanom in Janšo, ki sta se tudi udeležila predstavitve knjige.

Brez omenjenih štirih politikov po Ruplovem mnenju slovenske države ne bi bilo. Brez Janše tako, kot pravi Rupel, ne bi bilo vojaške zmage nad JLA, Kučan pa je posebej v prvem obdobju zgledno zastopal interese Demosa. "Kakršna je bila politika Demosa, je bila tudi politika prvega predsednika Slovenije," je dejal.

V zvezi s Pučnikom je dejal, da je bil filozofsko in osebno v tistem obdobju najbolj odločilen, ni pa imel nobenih operativnih zadolžitev. Volitve za predsednika predsedstva je izgubil s Kučanom, kar je bila za Demos velika simbolična težava. Meni, da se mora drugim trem, ki so izpostavljeni v knjigi, zahvaliti, da je bil njegov prispevek tako zelo izpostavljen in pomemben.

"Pučnik morda ni bil najbolje izbran kandidat, zato da bi premagal Milana Kučana," je še povedal Rupel in dodal, da Pučnik ni bil izurjen politik, ampak spreten oporečnik.

Janša: Takrat mi je postalo jasno, da zunanje okolje ne bo naredilo ničesar

"Ko berem knjige o času osamosvojitve, izvem veliko novega, ker je stvarnost zelo zapletena in jo velikokrat razumemo šele, ko postane zgodovina," je poudaril Janša. Kot je dejal, je med branjem sodobnikov o tistem času izvedel bistveno več, kot je vedel v času osamosvojitve, saj se je takrat ukvarjal predvsem s področjem obrambe. Izjema je bil tajni sestanek s takratnim pomočnikom generalnega sekretarja zveze Nato, na katerem sta bila z Ruplom in na katerem je dobil tudi vpogled, kakšno je razpoloženje glede osamosvojitve Slovenije v tujini.

"Takrat mi je postalo jasno, da zunanje okolje ne bo naredilo ničesar v našo korist, da pa nas tudi ne bodo zaustavljali. Če se bomo znašli, bi priznali realnost, sicer pa so vsi verjeli, da z našo osamosvojitvijo ne bo kaj dosti," je dejal Janša.

Kučan: To ni bila idealna alternativa, a druge so bile še slabše

"Slovenska osamosvojitev je zelo velik, morebiti tudi najpomembnejši projekt, ki smo ga Slovenci uresničili v svoji zgodovini. Je kot drevo, ki raste iz mnogih korenin in se ga zato ne da razumeti prek enostranskega prikazovanja, ki velja v glavnem še zdaj. Želim si, da je v tej knjigi razširjen pogled na kompleksnost tega projekta. Upam, da če bo ta moja želja ob branju uresničena, Dimitrij Rupel ne bo postavljen v oslovsko klop, kot se je to zgodilo nekaterim drugim, ki so to poskušali," je dejal Kučan.

V zvezi z osamosvojitvijo je še dejal: "To ni bil ideološki projekt, to je bil resničen, eksistencialni projekt, ki je postavljal vprašanje, kako bo Slovenija v tisti krizi, v času preurejanja ne samo Jugoslavije, ampak tudi drugih delov sveta, lahko preživela. Takrat so se iskale različne alternative in najbolj mogoča se je na koncu pokazala ta. Ni bila idealna, a druge so bile še slabše."