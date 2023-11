Dunajski knjižni sejem letos z novim rekordom

Dunajski knjižni sejem v sedanji obliki poteka od leta 2008 in je nadomestil brezplačni Teden knjige, ki so ga od leta 1948 pripravljali v dunajski Mestni hiši.

Dunajski knjižni sejem v sedanji obliki poteka od leta 2008 in je nadomestil brezplačni Teden knjige, ki so ga od leta 1948 pripravljali v dunajski Mestni hiši.

Lani je Dunajski knjižni sejem obiskalo 51 tisoč ljubiteljev knjig in branja. Uspeh knjižnega sejma po besedah predsednika Glavnega združenja avstrijskih knjigotržcev in založnikov Benedikta Fögerja dokazuje "odpornost in prožnost domačega knjižnega trga".

Na letošnjem Dunajskem knjižnem sejmu je sodelovalo približno 300 razstavljavcev in več kot 400 sodelujočih iz 25 držav, tudi iz Slovenije. Na Dunaju so se predstavili slovenski avtorji Drago Jančar, Maja Haderlap, Mojca Kumerdej, Vinko Mödendorfer, Zoran in Ivan Smiljanić ter Maja Kastelic in Žiga X Gombač.

Razlog za letošnji uspeh je deloma pripisati novemu področju sejma

Po oceni strokovnjakov je razlog za letošnji uspeh sejma deloma pripisati tudi novemu področju sejma, ki so ga poimenovali New Adult in nagovarja mlajše občinstvo. "New Adult je zapolnil veliko vrzel, ki je obstajala med knjigami za mlade in leposlovjem," je ocenil predstavnik Thalie, vodilnega knjigarnarja v nemško govorečem prostoru, Gregor Schwarzenbrunner in dodal, da je bilo zaznati veliko povpraševanje po tem segmentu.

Prihodnje leto bo Dunajski knjižni sejem potekal od 20. do 24. novembra.

