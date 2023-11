Tukaj je že 39. Slovenski knjižni sejem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski knjižni sejem (SKS) na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani odpira vrata za obiskovalce. Sejemsko dogajanje se razteza na več kot 2000 kvadratnih metrih v dvoranah Kocka in Kupola, kjer knjige in druge publikacije razstavljajo vse večje slovenske založbe. Na različnih prizoriščih se bo do nedelje zvrstilo več kot 260 dogodkov.