Letošnji advent v Zagrebu, ki ga vsako leto uvrstijo med najlepše božično-novoletne sejme v Evropi, se bo začel 30. novembra s tradicionalnim prižigom prve adventne svečke na Trgu bana Jelačića, potekal pa bo vse do 7. januarja 2025. Program so letos še nadgradili in dodali številne novosti, med drugim novo lokacijo, prvič pa bosta vozila tudi dva božična tramvaja.

Mineva deseto leto od postavitve drsališča Ledeni park na Trgu Kralja Tomislava, ki jo bodo proslavili z baletom na ledu. "Prav ta lokacija je zaslužna, da je bil advent v Zagrebu kar trikrat razglašen za najboljšega v Evropi. Letos bomo tam uprizorili najčarobnejši balet na ledu, naši drsalci in italijanski par bodo zaplesali predstavo Hrestač," je na predstavitvi programa poudarila direktorica turistične skupnosti mesta Zagreb Martina Bienenfeld. Uprizoritev si bo mogoče ogledati na dan otvoritve, ponovili pa jo bodo še 2. in 23. decembra.

Župan Zagreba pričakuje rekordni obisk

Med novostmi letošnjega sejma je tudi nova lokacija na Trgu Eugena Kvaternika, ki so jo poimenovali Mingle in the Hood. Skupno bo tako sejem vključeval 18 adventnih lokacij.

Poskrbljeno bo tudi za najmlajše, za katere na vseh lokacijah pripravljajo številne delavnice in programe. Možno si bo ogledati še Tunel Grič, sestavljen iz dinamičnih in svetlobnih instalacij, katerega navdih so črpali iz zgodbe Polarni vlak. Martina Bienenfeld je med zanimivostmi poudarila še vrnitev sejma v sosesko Gornji grad – Medveščak, advetni tek, božičkovo vožnjo s kočijo in božično tržnico.

Medtem ko je prejšnja leta po mestu vozil en božični tramvaj, so letos dodali še enega. "Zanimanja za vožnjo z njima je veliko. Če bo vreme dopuščalo, bomo v Zagrebu letos zabeležili rekordni obisk," je poudaril zagrebški župan Tomislav Tomašević.

Predstavil je tudi silvestrski program. Novo leto bodo tokrat pričakali v družbi mladih izvajalcev: pevke Miach ter raperjev Gršeta in Hiljsona Mandele. Kot glavna gosta pa bosta nastopila hrvaški evrovizijski predstavnik Baby Lasagna in diva hrvaške pop glasbe Josipa Lisac.

Advent v Zagrebu lahko obiščete med 30. novembrom in 7. januarjem 2025.

Drsališče Ledeni park na Trgu Kralja Tomislava letos praznuje deseto obletnico od postavitve. Foto: Shutterstock

Lučke tudi na Lentu, ognjemeta in drsališča ne bo

Praznični program so predstavili tudi v Mariboru, kjer bodo lučke prižgali 28. novembra, do tradicionalnega množičnega silvestrovanja na Trgu Leona Štuklja pa se bo v okviru programa Čarobni Maribor odvilo več kot 200 dogodkov. Obiskovalce bodo znova vabili z velikim panoramskim kolesom na Glavnem trgu, praznično osvetljen bo tudi nedavno obnovljeni Lent.

"Zgodba Čarobnega Maribora raste skozi leta, letos pa smo naredili res velik korak naprej, zahvaljujoč povezovanju mestne uprave, javnih podjetij, zavodov v kulturi in tudi gospodarstva," je na predstavitvi programa povedal župan Saša Arsenovič. Med letošnjimi novostmi je izpostavil otroški program pred Alojzijevo cerkvijo na Koroški cesti, kjer bodo projekcije adventnega koledarja na pročelje cerkve ter otroške predstave, delavnice in koncerti.

V 34 dneh prazničnega programa se bo zvrstilo več kot 200 dogodkov, med drugim 11 koncertov in silvestrovanje na Trgu Leona Štuklja, pet koncertov v Dvorani Tabor, obisk Dedka Mraza v organizaciji Zveze prijateljev mladine (ZPM) Maribor, koledovanje, tri sobote pa bodo omogočili vožnje s kočijo po mestu. Med prazniki bodo delno brezplačni avtobusni prevozi, več bo tudi možnosti plačila brez gotovine.

Na Glavnem trgu bosta veliko panoramsko kolo in manjši vrtiljak. Foto: STA

Pri okrasitvi mesta ohranjajo vsebinsko rdečo nit Čarobne niti, ki simbolizira povezanost med ljudmi. Vsako leto nameščajo dodatne luči in letos so tako po besedah Eve Lozina iz županovega kabineta prišli že do 40 kilometrov luči. Te že nameščajo po mestu, velik poudarek bo na historični arhitekturi v mestu.

Ponovno bodo postavili tri velike smreke na klasičnih lokacijah in več kot sto manjših smrečic po mestu, ki jih bodo po županovih besedah kasneje posadili na Pohorju. Na Glavnem trgu bosta veliko panoramsko kolo in manjši vrtiljak. Tam bo znova božična tržnica, ki bo letos obsegala sedem hišk z darilnim programom manjših obrtnikov in prejemnikov certifikata Naše najboljše, devet stojnic gostincev s hrano in pijačo ter glasbeno spremljavo z didžeji in sedmimi manjšimi koncerti, je pojasnila Nataša Matijevič iz Mestnih nepremičnin.

Ognjemeta na silvestrovo občina znova ne bo priredila, enako tudi ne drsališča na prostem. Župan je pojasnil, da je drsališče na voljo v Ledni dvorani, kjer bo poseben praznični program. "Stroški z zunanjim drsališčem so preveliki," je dejal.

Vetrinjski dvor se bo znova pretvoril v Vilinski dvor. Programu Čarobnega Maribora pa se letos pridružuje še novo prizorišče Minoriti, kjer bodo razstave.

Na Glavnem trgu bo tudi božična tržnica, ki bo letos obsegala sedem hišk z darilnim programom ter devet stojnic gostincev s hrano in pijačo. Foto: STA

