Na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču se je začel štiridnevni sejem za zdrav življenjski slog Narava-zdravje, v ospredju katerega so izdelki in storitve za zdravo življenje. Organizatorji so pripravili predavanja, delavnice in druge dogodke, ob sejmu pa je na ogled tudi razstava eksotičnih živali Bioexo. Že dopoldne je bila na Gospodarskem razstavišču precejšnja gneča. Razstavo so si ogledali učenci večih osnovnih šol, eksotične živali pa zanimajo tudi starejše generacije.

Razstavo eksotičnih živali smo si ogledali tudi mi.

Društvo Bioexo želi z že 30. razstavo eksotičnih živali te približati javnosti in pomagati odpraviti strah in predsodke o njih. Letošnja novost je kotiček z akvaristiko.

O zdravju in dobrem počutju

Vsebine 54. izvedbe sejma Narava-zdravje sicer poudarjajo pomen zdravja, zdrave prehrane, gibanja in dobrega počutja ter varovanja okolja in stika z naravo.

Obiskovalci bodo lahko na sejmu spoznali okuse domače ekološke hrane in podprli lokalne pridelovalce. Na sejmu se predstavljajo ponudniki domačih mlečnih izdelkov, medu, sadja in zelenjave, različnih olj ter izdelkov s čilija, so sporočili z Gospodarskega razstavišča.

V okviru preventivnih zdravstvenih dejavnosti bodo na sejmu med drugim izvajali brezplačne meritve, različne delavnice in ozaveščali o problematikah, kot so srčno-žilne bolezni, celiakija, demenca, ponudili pa bodo tudi rešitve za spodbujanje boljšega razumevanja in podpore prizadetim.

Udeleženci sejma se bodo lahko spoznali z izdelki za nego kože, aromaterapijo, prednostmi naravne kozmetike ter se udeležili predavanj o osnovah nege kože in zaščite kože pred UV-sevanjem tudi pozimi.

Del dogajanja bo Poprav'c - prva ljubljanska popravljalnica električne in elektronske opreme, kjer bodo zainteresirani pod strokovnim vodstvom serviserja lahko pridobili znanja na tem področju.

Spoznavanje krajinskih parkov

Prek Skupnosti naravnih parkov Slovenije se bo predstavilo tudi 10 od 18 slovenskih zavarovanih območji narave, ki imajo upravljavca. Na stojnici ministrstva za naravne vire bodo obiskovalci lahko tako v dneh sejma spoznavali krajinske parke Radensko polje, Strunjan, Logarska dolina, Debeli rtič in Pivška presihajoča jezera, Kozjanski regijski park, Notranjski regijski park, Triglavski narodni park, Naravni rezervat Škocjanski zatok in Park Škocjanske jame.

Z eno vstopnico si je mogoče ogledati obe prireditvi, tako razstavo eksotičnih živali kot sejem za zdrav življenjski slog. Sejemska vstopnica pa omogoča tudi brezplačni prevoz z avtobusi LPP, so navedli na Gospodarskem razstavišču.