Kot je za STA poudarila pedagoška delavka v ZOO Ljubljana Petra Vrh Vrezec, so oskrbniki živalskih vrtov izjemno predani ljudje. Namen mednarodnega dneva oskrbnikov je zato počastiti njihovo trdo delo in ljubezen do živali.

Čeprav pogosto delujejo iz ozadja, imajo pester urnik. Med drugim pripravljajo programe popestritve dneva živalim in treninge zanje. V ZOO Ljubljana, kjer oskrbniki trenutno skrbijo za okoli 500 živali in 119 živalskih vrst, so za obiskovalce pogosta atrakcija treningi dveh kalifornijskih morskih levov Kalleja in Jipa. Njihov namen pa po besedah Vrh Vrezec ni zabava za ljudi, kot bi si marsikdo mislil.

Pedagoška delavka v ZOO Ljubljana Petra Vrh Vrezec Foto: STA "Oskrbniki s treningom živali ohranjajo v dobri kondiciji, z njimi pa jih tudi navajajo na človekovo bližino in stik z njim, predvsem zato, da se ob veterinarskih pregledih počutijo sproščene in jih ni treba uspavati," je dejala.

Med slonico in oskrbnikom takoj preskočila iskrica

Med oskrbniki v ZOO Ljubljana je tudi Matija Ramšak, dolgoletni oskrbnik azijske slonice Gange. Po njegovih besedah je za oskrbnike ključno vzpostaviti dober odnos z živaljo, kar lahko traja tudi več let, saj se zaupanje in povezanost razvijata postopoma.

Matija Ramšak, dolgoletni oskrbnik azijske slonice Gange Foto: STA

Gango, ki je v ZOO Ljubljana prišla leta 1976, je Ramšak spoznal že kot mlad dijak, med njima pa je, kot je dejal, "takoj preskočila iskrica". "Gango sem takrat pogosto obiskoval. Že od leta 2007, ko sem se tudi redno zaposlil v živalskem vrtu, pa se najina vez iz dneva v dan krepi," je povedal.

Del dnevne rutine oskrbnikov živalskega vrta je tudi skrb za prehrano živali, ki je natančno načrtovana. "Vsak dan moramo biti v kuhinji zelo organizirani, da lahko vsem živali zagotovimo obroke," je poudarila nutricionistka Saša Purkart. Po njenih besedah se jedilniki ves čas prilagajajo potrebam živalim.

Foto: STA V ZOO Ljubljana na pomembnost poklica oskrbnikov ves konec tedna opozarjajo s številnimi dogodki, s katerim obeležujejo tudi svetovni dan živali in mednarodni dan oskrbnikov. Kot je predstavila Vrh Vrezec, se bodo obiskovalci lahko spoznali z različnimi oskrbniki, pa tudi s kuratorko, nutricistko in veterinarjem. Potekale bodo tudi naravovarstvene dogodivščine ter popestritve za živali, z različnimi delavnicami pa bodo opozarjali tudi na pomembnost ohranjanja ogroženih vrst.

Foto: STA