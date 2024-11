Smučarski sejmi v Sloveniji: kje boste lahko kupili ali prodali opremo?

Nakup smučarske opreme, ki zadovolji potrebe in obenem ne zlomi družinskega proračuna, je lahko velik izziv. Zato so vsako leto zelo priljubljeni smučarski sejmi z rabljeno opremo. Kje po Sloveniji jih bodo priredili do konca letošnjega leta?

Da bi bila prihajajoča smučarska sezona dostopnejša za vse, se bodo tudi letos novembra in decembra po vsej Sloveniji odvijali smučarski sejmi, kjer bodo smučarji lahko našli vse, kar potrebujejo. Na sejmih bodo na voljo različne vrste opreme, od smuči, smučarskih čevljev in palic, do čelad, oblačil in zaščitnih pripomočkov.

Vse do zdaj napovedane smučarske sejme po Sloveniji najdete na zemljevidu:

Kot so ob tem poudarili pri Smučarski zvezi Slovenije, ti sejmi predstavljajo podporo tako zvezi, ki si prizadeva omogočiti dostopnost športa vsem generacijam, kot lokalnim smučarskim društvom. Poleg tega pa obisk sejmov spodbuja ponovno uporabo in reciklažo opreme, kar prispeva k bolj trajnostnemu načinu življenja.

Foto: STA

Sejmi pripomorejo tudi k temu, da je kakovostna oprema lažje dostopna, kar je ključnega pomena za vzgojo mladih smučarjev, ki bodo nadaljevali slovensko tradicijo na belih strminah, so še poudarili pri Smučarski zvezi Slovenije. Prav sejmi so tisti, ki širšemu krogu ljudi omogočajo enostavnejši dostop do opreme in s tem krepijo našo bogato smučarsko dediščino.

