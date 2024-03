Šarec: Slovenska vojska ponuja veliko kariernih možnosti #foto

Slovenska vojska je na današnji prireditvi predstavila nekaj funkcij, ki jih lahko posamezniki opravljajo. Utrinke si lahko ogledate v galeriji:

Kot je poudaril Šarec, današnji dogodek dokazuje, da resnično ne drži mit, da mladih vojska ne zanima ali pa da jih nič ne zanima. "Ravno nasprotno, mi smo danes priča pravzaprav navalu mladih," je poudaril.

Pojasnil je, da lahko v Slovenski vojski svoje mesto najdejo posamezniki številnih poklicev, kot so denimo kuhar, mehanik in inženir. "Katerikoli poklic bi želeli opravljati, ga lahko v Slovenski vojski," je zbranim dejal Šarec. Ob tem je poudaril, da je Slovenska vojska odprta za oba spola, da ne ločuje med moškimi in ženskimi poklici ter da ponuja veliko možnosti napredovanja.

Namen današnjega dogodka je, da se mladi seznanijo s tem, kaj Slovenska vojska ponuja, je poudaril. V današnji družbi vsak dan poslušamo o krizi vrednot, kot sta tovarištvo in sodelovanje, prisoten pa je individualizem, je izpostavil Šarec. Slovenska vojska je po njegovih navedbah odgovor na vse to, saj ponuja možnost vsakemu, da s svojim poklicem sodeluje in goji tudi "ravno te vrednote, ki jih danes v naši družbi primanjkuje".

Vojska za mir, ne za vojno

Očitke, da je vojska predvsem oborožitev in ponašanje z orožjem, minister zanika in odgovarja, da gre za plemenit poklic, ki si vedno prizadeva za mir in ne za vojno. "Zato vsakemu, ki doma s kavča gleda in kritizira, svetujem, naj pride, naj se nam pridruži," je Šarec poudaril v izjavi za medije.

Pripadniki Slovenske vojske na pomoč priskočijo tudi v primeru naravnih nesreč. Tako so lani v skladu z aktiviranim Državnim načrtom zaščite in reševanja ob poplavah že od 4. avgusta 2023 sodelovali pri reševanju in odpravi posledic poplav in plazov. Foto: Slovenska vojska Povedal je še, da so njegove izkušnje s predstavitev, kakršna je bila današnja, da mlade Slovenska vojska zelo zanima. Odkar so odpravili omejitev prijav, se je močno povečala tudi udeležba na taborih. Lani so na njih našteli več kot 700 mladih. Veliko se jih potem odloči tudi za različne oblike vključevanja v vojsko.

Mladoletni dijaki se lahko učijo vojaških veščin na šestdnevnih taborih za mlade, polnoletni študenti in dijaki pa na dvotedenskih vojaških taborih. Prostovoljno služenje vojaškega roka traja tri mesece in je lahko odskočna deska za nadaljevanje vojaške kariere kot poklicni vojak, častnik ali pogodbeni rezervist. Slovenska vojska ponuja tudi štipendije in možnosti opravljanja prakse.