Gradite ali obnavljate? Prednosti in pasti, ki jih morate poznati!

Slovenci radi gradimo. Dolga leta smo gradili velike hiše, prilagojene več generacijam, danes pa posegamo po manjših, funkcionalnih domovih, ki odražajo sodoben način bivanja. Ne glede na to, ali gradite hišo, prenavljate stanovanje ali načrtujete manjše izboljšave, je ključno, da se projekta lotite premišljeno, z dovolj informacijami in pravo strokovno podporo. Prav zato se številni pred gradnjo ali prenovo odpravijo na sejem Dom , kjer pridobijo prave informacije, si v živo ogledajo materiale in spoznajo preverjene ponudnike.

Hiša ni izdelek s police

Gradnja ali obnova doma ni le tehnični projekt – je osebna in čustvena investicija v prihodnost, v prostor, kjer bomo preživljali vsakdan in ustvarjali spomine. Hiša je projekt, ki zahteva dobro načrtovanje, skrbno izbiro materialov in preverjene izvajalce. Prav zato je pomembno, da se že v fazi načrtovanja obrnete na strokovnjake, ki vam bodo pomagali pri odločitvah in preprečili napake, ki bi vas lahko drago stale.

Vprašajte prej, popravljajte manj!

Kakovostna gradnja že stoletja – od egiptovskih piramid do sodobnih energetsko učinkovitih stavb – temelji na natančno določenih postopkih. Preden se lotite prenove, se posvetujte s strokovnjaki.

Na sejmu Dom bodo na voljo brezplačna svetovanja priznanih strokovnjakov s področja gradnje, prenove, notranje opreme in energetske učinkovitosti. Arhitekti, gradbeniki, statiki, geomehaniki in energetiki vam bodo s praktičnimi nasveti pomagali sprejeti prave odločitve za vaš dom. Poleg individualnih svetovanj bodo potekala tudi strokovna predavanja.

IZKORISTITE ŠTEVILNA BREZPLAČNA STROKOVNA SVETOVANJA NA SEJMU DOM Arhitekturno svetovanje – brezplačna 30-minutna svetovanja z arhitekti.

– brezplačna 30-minutna svetovanja z arhitekti. Gradbeni inštitut ZRMK – nasveti o gradnji, prenovi, notranji opremi in zdravem bivalnem okolju.

– nasveti o gradnji, prenovi, notranji opremi in zdravem bivalnem okolju. Mreža ENSVET – Eko sklad – strokovno energetsko svetovanje o izolaciji, prezračevanju, obnovljivih virih energije in subvencijah.

– strokovno energetsko svetovanje o izolaciji, prezračevanju, obnovljivih virih energije in subvencijah. Brezplačen 3D-izris kopalnice – svetovanje pri načrtovanju in izbiri materialov za prenovo kopalnice na razstavnem prostoru Topdom in Merkur.

– svetovanje pri načrtovanju in izbiri materialov za prenovo kopalnice na razstavnem prostoru Topdom in Merkur. Več kot 400 podjetji na sejmu Dom nudi tudi individualna svetovanja glede izdelkov, materialov, storitev in tehnologij. Rezervirajte si mesto na brezplačnih svetovanjih na spletni strani www.sejemdom.si!

Foto: Sejem DOM

Trendi v gradnji in obnovi domov

Gradnja postaja vse bolj trajnostno naravnana. Ekološki gradbeni materiali, ki temeljijo na recikliranih in obnovljivih virih, omogočajo boljšo toplotno izolacijo in manjši vpliv na okolje. Pametni domovi postajajo standard – avtomatizacija ogrevanja, razsvetljave in varnostnih sistemov prinaša več udobja in manjše stroške. Ogrevalni in prezračevalni sistemi so vse bolj prilagojeni nizkoenergijskim objektom, pri čemer izstopajo napredne toplotne črpalke in sončne elektrarne s hranilniki energije, ki omogočajo večjo energetsko neodvisnost.

Sejem Dom – največji graditeljski dogodek v regiji

Gradnja in obnova zahtevata prave informacije, preverjene izvajalce in kakovostne materiale. Sejem Dom vsako leto združuje več kot 400 podjetji , ki predstavljajo gradbene materiale, stavbno pohištvo, ogrevalne sisteme, pametne tehnologije in notranjo opremo. Obiskovalci lahko primerjajo in preizkusijo izdelke ter izkoristijo ekskluzivne sejemske ugodnosti, obenem pa pridobijo neodvisne nasvete arhitektov, gradbenikov, energetikov in drugih strokovnjakov.

Z več kot 60-letno tradicijo je sejem Dom največji in najpomembnejši graditeljski dogodek v regiji, ki vsako leto pritegne na tisoče obiskovalcev.

SEJEM DOM 5.–9. marec 2025, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana Kdaj lahko obiščete sejem Dom? SREDA, 5. marec 2025: 10.00–19.00

ČETRTEK, 6. marec 2025: 10.00–19.00

PETEK, 7. marec 2025: 10.00–19.00

SOBOTA, 8. marec 2025: 10.00–19.00

NEDELJA, 9. marec 2025: 10.00–18.00 NAKUP VSTOPNIC Spletna vstopnica v predprodaji je najugodnejša, stane le 9 evrov. Hkrati se s spletno vstopnico na sejem lahko pripeljite brezplačno z mestnimi avtobusi LPP. >> SPLETNA PRODAJA VSTOPNIC << Več o sejmu, razstavljavcih in rezervacij brezplačnih svetovanj na www.sejemdom.si.

Naročnik članka je Gospodarsko razstavišče.