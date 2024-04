V soboto se bomo prebudili v razmeroma sveže jutro, temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah okoli 0 stopinj celzija. Do srede naj bi po napovedi Agencije RS za okolje (Arso) bilo vse bolj jasno in toplo, saj naj bi se temperature povzpele tja do 26 stopinj.

Jutri bo na vzhodu precej jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 20 stopinj celzija, napovedujejo na Arso.

V nedeljo, ponedeljek in torek bo sončno in toplo, saj naj bi se temperature povzpele tja do 26 stopinj celzija. V nedeljo bo ponekod še pihal jugozahodni veter.

Kakšno vreme lahko pričakujemo 1. in 2. maja?

V torek bodo naši kraji še pod vplivom območja visokega zračnega tlaka s središčem nad vzhodno Evropo, od srede do nedelje pa povečini pod vplivom plitvega ciklonskega območja. K nam bo z južnimi do jugozahodnimi vetrovi dotekal razmeroma topel in občasno bolj vlažen zrak, napovedujejo na Arso.

V torek bo sončno in toplo. Od srede naprej bo vreme bolj spremenljivo, pojavljale se bodo krajevne plohe. Jutranje temperature bodo večinoma okoli 10, popoldanske pa v torek okoli 25, od srede do nedelje pa okoli 20 stopinj celzija.