Hrvaški meteorologi napovedujejo, da bo vreme prihodnje dni toplejše, kot je bilo doslej, opozarjajo pa, da bodo še, predvsem čez vikend, mogoče posamezne plohe in grmenje. Od nedelje do torka bo znova stabilno in nadpovprečno toplo.

Danes čez dan bo sončno in topleje, a še vedno nekaj dežja, napovedujejo na Državnem hidrometeorološkem zavodu Hrvaške.

Do kraja tjedna sve manje 🌧️, a sve više ☀️ i postupno toplije.

V Istri danes do največ 16 stopinj Celzija

V Istri bo danes dopoldne povečini ali deloma sončno, nato pa se bo oblačnost povečala, rahlo bo deževalo, mogoče pa bodo tudi plohe. Zjutraj bo zapihal šibak vzhodni in južni veter, nato šibak do zmeren južni veter. Morje bo v drugem delu dneva ponekod zmerno valovito. Najnižje jutranje temperature zraka bodo večinoma od štiri do devet stopinj Celzija, najvišje dnevne pa od 12 do 16 stopinj Celzija.

Na severnem Jadranu deloma sončno

Na severnem Jadranu bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo prisotne krajevne padavine, ponekod v obliki ploh z grmenjem. Ponekod bo pihal zmeren jugo. Najvišje dnevne temperature zraka bodo od 14 do 16 stopinj Celzija.

V Dalmaciji danes sončno, a ne ravno stabilno vreme

Podobno bo tudi v Dalmaciji, kjer bo dopoldne nekaj sončnih ur, od sredine dneva pa bo rahlo deževalo, mogoča bo tudi kakšna krajevna ploha z grmenjem. Pihal bo šibak do zmeren južni veter, zato bo morje zmerno valovito. Najvišje dnevne temperature zraka bodo od 16 do 18 stopinj Celzija.

Na jugu Hrvaške bo spremenljivo oblačno. Ponekod bo deževalo, lahko tudi zagrmi. Pihal bo zmeren jugo, morje pa bo zmerno valovito.

Dnevne temperature bi lahko presegle 25 stopinj Celzija

Tudi za soboto napovedujejo sončno, a ne povsem stabilno vreme. Predvsem na severnem Jadranu in v Gorski Hrvaški lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Medtem pa bo v Dalmaciji pretežno sončno vreme. Ob morju bo pihal jugo, zjutraj bo tam tudi nekaj megle. Najnižje temperature ob morju bodo od osem do 12 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature od 17 do 21 stopinj Celzija.

Vremenska napoved za soboto, 27. aprila 2024 Foto: DHMZ

Od nedelje do torka pa bo po napovedi hrvaških meteorologov pretežno jasno in postopno topleje. Tako bi lahko v začetku prihodnjega tedna dnevne temperature presegle 25 stopinj Celzija.