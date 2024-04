Druga ocena stanja kmetijskih kultur po nizkih temperaturah in snegu v zadnjih dneh kaže, da so škodo utrpeli predvsem sadjarji in vinogradniki, pri čemer so poškodovani zlasti nasadi v izpostavljenih zatišnih legah. Po podatkih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) je prizadeto tudi jagodičevje. Prizadeto je bilo območje vse Slovenije.

V zadnjih dneh so se po celotni Sloveniji močno znižale temperature, marsikje tudi precej pod ledišče. Kot so pri KGZS objavili na svoji spletni strani, so njihovi kmetijski svetovalci ponovno opravili hiter pregled kmetijskih površin in ocenili stanje kmetijskih kultur ter morebitno škodo.

Pozeble cvetove so našli pri vseh sadnih vrstah, škoda pa je nastala predvsem v sadovnjakih, kjer se je cvetenje sadnih vrst že zaključilo in so oblikovani plodiči. Na najbolj prizadetih območjih sadjarji po navedbah KGZS ocenjujejo, da je zmrznilo tudi do 80 odstotkov plodičev jablan. Podobno je pri ostalih sadnih vrstah, zaradi posledic zmrzali pa bo več industrijskega sadja.

Junija bodo šele lahko ocenili obseg škode

"Kolikšna je ta škoda, je v tem trenutku težko oceniti, saj se bodo posledice pokazale šele po nekaj tednih, o končno povzročeni škodi zaradi pozebe pa bomo lahko govorili šele po junijskem trebljenju," so poudarili. Nekateri sadjarji so nasade oroševali, vinogradniki so s sistemom kurjenja – dimljenja skušali omiliti škodo.

Temperature pod lediščem so naredile škodo tudi na vinski trti. Ta se kaže v vseh vinogradih, ponekod tudi do stoodstotno.

Prizadete tudi poljščine

Vreme je škodo povzročilo tudi na polju. Od poljščin so prizadeti krompir, oljna ogrščica, žita in stročnice.

Med zelenjadnicami so precej prizadeti šparglji. Pozebli so tudi poganjki hmelja, ki so že odgnali.

Zadnje nizke temperature so prizadele vsa območja Slovenije, so navedli, zlasti veliko škode na vinogradih, sadovnjakih in vrtninah pa je pozeba v zadnjih dneh povzročila na celotnem območju Krasa, spodnje Vipavske doline in v nižjih legah v Goriških Brdih. "Na izpostavljenih legah v nižjih območjih je škoda do stoodstotna," so poudarili. Škoda bo sicer vidnejša v naslednjih tednih.