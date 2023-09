Na trgatvi v Brdih: "Podnebne spremembe so dejstvo" #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V največji briški kleti so z letošnjo trgatvijo v ciljni ravnini. Pravijo, da je bil letošnji letnik zahteven, kot že dolgo ne, a optimistično napovedujejo, da bo trdo delo obrodilo tudi dobre rezultate. Podobno, kot to velja za njihovo novo ambasadorko, vrhunsko smučarko Ano Bucik.

"V zadnjih dveh letih smo postali kar razvajeni, saj smo imeli izjemno grozdje. Letošnja letina pa je bila vremensko izrazito težavna," je ob letošnji trgatvi, ki se bo predvidoma sklenila naslednji teden, povedal Silvan Peršolja, direktor Kleti Brda, največje briške vinske kleti.

Vremenske preglavice so jih spremljale vso sezono

Preglavice so se začele že s hladno pomladjo, ta se je stopnjevala v deževno poletje in jesen, briškim vinogradnikom pa ni prizanesla niti julijska toča in pod črto je letošnji pridelek za dobro četrtino nižji od pričakovanega.

"Če berete zapiske grofa Silvia de Baguerja, ki je v teh krajih živel in razvijal vinarstvo v drugi polovici 19. stoletja, boste videli, da je september označil za mesec, ko je treba pripraviti klet in sode, oktober pa za mesec, ko je čas za trgatev. Zdaj pa običajno začenjamo že konec avgusta, včasih še prej," je opozoril direktor Kleti Brda Silvan Peršolja. Foto: Ana Kovač

"Tudi na blatnem igrišču je treba zmagati"

Glavni enolog Kleti Brda Darinko Ribolica je ob tem poudaril, da je v tako zahtevnih letih še toliko pomembnejše uigrano moštvo vseh vpletenih – od vinogradnikov do enologov in agronomov. "Potrebuješ ekipo, ki se znajde v vsaki situaciji. Tudi v ekstremnih letnikih, kot je letošnji, bomo stvari speljali," je dejal in slikovito ponazoril: "Tudi na blatnem igrišču je treba zmagati."

Ob tem pa je pojasnil: "Imamo to srečo, da imamo na izbiro izjemne lege. Vendarle smo klet, ki pokriva praktično polovico Goriških Brd, naša pridelava v kleti predstavlja več kot polovico celotne briške pridelave."

Foto: Ana Kovač

Briška rebula je dobro prilagojena na podnebne spremembe

Med sortami se je ponovno najbolj izkazala rebula, kar je po besedah pridelovalcev in enologov v Brdih nov dokaz, kako zelo dobro je briška rebula prilagojena na podnebne spremembe.

"Podnebne spremembe so dejstvo," je opozoril Peršolja, "v letnikih, kot je bil letošnji, je toliko pomembnejši konsistenten pristop tako pri izbiri leg in izbiri sort kot pri načinu obdelave vinogradov. Če delaš trajnostno, so v tako zahtevnih letnikih rezultati bistveno boljši."

Letošnja trgatev v Brdih se bliža koncu, ob našem obisku je bil čas za trganje sorte cabernet franc. Foto: Ana Kovač

Segrevanje podnebja je mogoče opaziti denimo v najvišje ležečih vinogradih v Brdih, kjer je grozdje še pred nekaj desetletji dosegalo izrazito nizko sladkorno stopnjo, zdaj pa je že popolno za pridelavo penin, je ponazoril Peršolja. Še pomenljivejša je primerjava začetkov trgatve v preteklosti in zdaj.

Nekoč so bile trgatve oktobra, zdaj se začenjajo že konec avgusta

"Če berete zapiske grofa Silvia de Baguerja, ki je v teh krajih živel in razvijal vinarstvo v drugi polovici 19. stoletja, boste videli, da je september označil za mesec, ko je treba pripraviti klet in sode, oktober pa za mesec, ko je čas za trgatev. Zdaj pa običajno začenjamo že konec avgusta, včasih še prej," je opozoril Peršolja.

Grad Dobrovo, kjer je živel znameniti grof De Baguer, zdaj pa tam zorijo najboljša vina Kleti Brda Foto: Ana Kovač

Podobno nam je povedal Stanko Bučinel, eden od družinskih vinogradnikov Kleti Brda, ko smo v njegovem vinogradu Ronk nad gradom Dobrovo pomagali trgati cabernet franc. Petinosemdesetletnik je že celo življenje vpet v delo v vinogradih in po njegovih opažanjih se je v tem času podnebje izrazito spremenilo.

"Takšnih ekstremov nekoč ni bilo"

"Prejšnji teden smo imeli čez 30 stopinj Celzija, konec tedna je temperatura padla za 15 stopinj, padlo je ogromno dežja, zdaj je vreme spet čudovito. Takšnih ekstremov nekoč ni bilo," je dejal.

Vremenskih ekstremov, kot se pojavljajo v zadnjih letih, v preteklosti ni bilo, je poudaril vinogradnik Stanko Bučinel. Foto: Ana Kovač

Ana Bucik, nova ambasadorka odgovornega uživanja vina

"Tako kot v vinogradu in kleti tudi v športu potrebuješ dobro ekipo in ogromno trdega dela, predvsem pa moraš vztrajati tudi v težkih trenutkih," pa je vzporednice z delom vinogradnikov in vinarjev, ki so letos doživeli enega zahtevnejših letnikov, potegnila smučarka Ana Bucik, nova ambasadorka Kleti Brda, ki poudarja odgovorno uživanje vina.

"Morda se to sodelovanje zdi nenavadno, toda imamo veliko podobnih lastnosti in ciljev, h katerim stremimo. Vsi se ves čas spopadamo z izzivi, se trudimo biti boljši in dajemo vse od sebe," je pojasnila.

Smučarka Ana Bucik je postala ambasadorka odgovornega uživanja vina. Foto: Ana Kovač

Z največjo briško kletjo želijo poudariti predvsem odgovornost pri uživanju vina: "Sem ljubiteljica vina, a seveda zmerna. Takrat ko si privoščim kozarec vina, mora biti to kakovostno, in k sreči imamo v Brdih ogromno izbire."

Prihodnje leto poroka v Brdih

Z Goriškimi brdi je Novogoričanka tudi sicer zelo povezana, tam je čez poletje veliko trenirala, prihodnje leto pa se bo po zaključku tekmovalne sezone v Brdih tudi poročila, je razkrila: "V tem okolju se dobro počutim, tu preživljam kar nekaj časa in ravno zato sva se s partnerjem odločila, da bo najin poseben dan v Brdih."

