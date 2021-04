Kakšno pomoč si lahko zaradi epidemije in pozebe obetajo v kmetijstvu? #video

Kmetijski minister Jože Podgoršek je bil danes na delovnem obisku v Halozah. Seznanil se je z razmerami v kmetijstvu in dobil večji vpogled v to, kakšno škodo sta pustili epidemija koronavirusa in zadnja pozeba. Kot je povedal, je v pripravi interventni zakon, s pomočjo katerega se bo pomagalo kmetijstvu.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek se je na delovnem obisku v Halozah najprej srečal z župani okoliških občin. Iskali so rešitve za razvoj kmetijstva na tem območju. Te vidi predvsem v regijskem pristopu, ne v individualnih intervencijah za posamezno kmetijsko gospodarstvo. Z obiskom pa je dobil tudi boljši vpogled v trenutne razmere.

"Tukaj smo, da bomo prejeli ogromno informacij, tudi za lažje delo in iskanje pravih ukrepov za pomoč tem sektorjem, ki so utrpeli škodo, naslavljali jih bomo tudi prek novega programskega obdobja, prek skupne kmetijske politike," je povedal Podgoršek.

Ena od občin, v katerih so utrpeli kar nekaj škode, je občina Žetale.

"Škoda je zelo različna. Odvisno je tudi od terena, saj smo vendarle občina z velikimi višinskimi razlikami. V višjih legah je precej manjša, v nižjih legah pa je odvisna tudi od sorte sadnega drevja. Za nekatere sorte je stoodstotna, drugje pa verjetno okrog 70-odstotna," je o škodi dejal župan Žetal Anton Butolen, ki verjame v obljubljeno pomoč.

Pripravili bodo interventni zakon

Minister je na vprašanje, kakšna bo pomoč, odgovoril, da bodo pripravili interventni zakon, s pomočjo katerega bodo poiskali nekatere rešitve, morda celo podobne tistim iz let 2016 in 2017.

"Poiskali bomo možnost za pomoč kmetijskim gospodarstvom, finančno pomoč kmetijskim gospodarstvom zaradi pozebe. Iskali bomo načine, kako lahko tem kmetijskim gospodarstvom, zlasti vinogradniškim in pa kmetijam z dopolnilno dejavnostjo, predelavo sadja, omogočimo dokupe surovine," je o vrstah pomoči razmišljal Podgoršek.

Obstaja možnost odpisa nekaterih obveznosti

Obstaja pa tudi možnost odpisa nekaterih obveznosti, kot so delni ali celotni odpisi prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. A to še ni vse. "Iščemo priložnosti, kako lahko lahko pridemo do odpisa oziroma gremo v smeri odpisa zakupnin za zemljišča v lasti republike Slovenije za tista zemljišča, ki so utrpela posledice te škode," je še dodal Podgoršek.

