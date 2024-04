Tisti, ki se za prvomajske praznike odpravljate na slovensko ali hrvaško obalo, se zagotovo sprašujete, ali boste lahko zaplavali v morju. Sodeč po podatkih o temperaturah slovenske agencije za okolje in hrvaškega hidrometeorološkega zavoda, se bodo vanj podali le najpogumnejši. Morje ima namreč le od 14 do 17 stopinj Celzija.

Podatki kažejo, da temperature morja niso nič kaj prijetne. Danes je imelo ob osmi uri zjutraj morje na severnem Jadranu le okoli 14 stopinj Celzija. Na slovenski obali so zjutraj izmerili 14 stopinj Celzija, na hrvaški obali pa je imelo zjutraj najmanj stopinj morje v Crikvenici, in sicer 14,1 stopinje Celzija, v Malinski 14,8 stopinje Celzija, na Krku, Rabu in v Puli 15 stopinj Celzija, na Malem Lošinju 15,7 stopinje Celzija, v Rovinju pa 16 stopinj Celzija.

Nič kaj boljše ni niti v Dalmaciji, kjer so najnižjo temperaturo morja, 15,4 stopinje Celzija, zabeležili v Zadru, le pičlih 16 tudi v Splitu in v Komiži na Visu, 16,9 v Dubrovniku, največ 17 stopinj Celzija pa je imelo morje zjutraj na Hvaru in v Šibeniku.

Podatki Državnega hidrometeorološkega zavoda Hrvaške Foto: DHMZ