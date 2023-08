Kako do popolne porjavele kože na dopustu?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdravo sončenje ne obstaja. To je splošno sprejeta resnica, pred katero si številni med nami zakrivamo oči, saj si želimo lepe sijoče zagorele polti. Rahlo porjavela koža izžareva zdravje in samozavest, zato je tako zaželena, čeprav strokovnjaki ves čas svarijo pred močnimi sončnimi žarki in svetujejo, naj se jim poleti čim bolj izogibamo.