7 razlogov zakaj izbrati slušalke FreeClip

Huawei je inovativno zasnovane prave stereo brezžične slušalke odprtega tipa FreeClip namenil mlajšim ljubiteljem dobrega zvoka, a so primerne za vse, ki iščete udobje nošenja v povezavi s kakovostjo zvoka in zavedanjem okolice.

Slušalke FreeClip so plod Huaweieve usmeritve Fashion Forward, ki je osredotočena na modo in napredno tehnologijo. So odlična alternativa običajnim ušesnim čepkom, ki popolnoma zatesnijo slušni kanal in poslušalca izolirajo od okolice, ter primerne za uporabo praktično povsod, a še posebej med delom v pisarnah in telesno vadbo. Preverite sedem razlogov, zaradi katerih vas bodo preprosto navdušile.

Oblika C-Bridge Design zagotavlja udobno nošenje

Huawei je opravil temeljita testiranja in raziskave navad poslušalcev, da bi dosegel optimalno ergonomsko prileganje. Rezultat je zasnova C-Bridge Design, ki združujejo udobje in slog slušalk odprtega tipa, ta po zaslugi prilagodljive sile zapenjanja pritrdilne sponke občutno zmanjša obremenitev na ušesnem hrustancu.

Zavedanje okolice in modna izpoved

Slušalke odprtega tipa rešijo številne izzive poslušalcev, predvsem tistih, ki se pogosto ukvarjajo s športi na prostem, ali poslovnih ljudi, ki usklajujejo videoklice s komunikacijo s sodelavci v pisarni, saj jih zvočno ne izolirajo od okolice. A to še zdaleč ni vse. Slušalke FreeClip so oblikovane tako, da dopolnijo čisto vsak modni slog.

Kristalno čisti telefonski pogovori

Občutljivim mikrofonom v slušalkah v povezavi z algoritmom umetne inteligence gre zasluga za nadvse učinkovito ločevanje glasu od hrupa iz okolice, ki pogosto vpliva na kakovost telefonskega pogovora. To je nadvse uporabno, ko se vozite s kolesom ali električnim skirojem oziroma ste na prostem, kjer pihajo močni vetrovi.

Odpornost proti vodi in prahu

Slušalke Huawei FreeClip se ponašajo z odpornostjo proti vodi, prahu in znoju po standardu IP54. Kot takšne so popolne celo za zahtevne rekreativce, ki jim vremenske razmere ne preprečijo, da bi se ukvarjali s športom, pa tudi za vse druge, saj so uporabne vedno in povsod.

Vseeno, v katerem ušesu

So prve prave stereo brezžične slušalke, pri katerih vam ni treba skrbeti, v katero uho gre posamezni čepek. Vseeno je. V levega ali desnega, saj tehnologija Smart Wear Detection zazna položaj in primerno prilagodi predvajanje. Še več. Med poslušanjem ju lahko zamenjate in prej levi čepek bo takoj začel predvajati desni zvočni kanal.

Dolga življenjska doba baterije

Huawei FreeClip ponujajo dolgo življenjsko dobo baterije z osmimi urami predvajanja glasbe in do 36 ur s polnilno škatlico. Ker je čepka mogoče uporabljati izmenično po enega naenkrat, zlahka optimizirate življenjsko dobo baterije in uživate v dolgih urah uporabe. To je še posebej primerno za telefonske pogovore, ko je dovolj en sam čepek.

Sočasna povezava z dvema napravama

Slušalke je mogoče povezati z dvema napravama hkrati, kot so pametni telefoni, tablice, računalniki in pametne ure, ter nemoteno deliti zvok med njimi ne glede na to, ali naprava deluje na sistemu iOS, Android ali Windows.

Prvovrstne prave brezžične stereo slušalke (TWS) Huawei FreeClip so že na voljo v slovenskih trgovinah v črni ali vijoličasti barvi po priporočeni ceni 199 evrov.



Naročnik oglasnega sporočila je HUAWEI.