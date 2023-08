Rešitev malih težav, ki lahko pokvarijo dopust

Ali tudi vas na oddihu ob živce spravljajo malenkosti, kot so mivka v čevljih, voda v ušesih, strgani natikači in tatovi, ki prežijo na vašo denarnico, medtem ko plavate?

Tukaj predstavljamo nekaj rešitev za majhne in malo večje tegobe, ki jih s seboj prinese težko pričakovan dopust. Da bi ta minil karseda mirno, si velja zapomniti spodnje trike za srečneže, ki bodo delovno mesto za nekaj dni zamenjali s plažo – pa čeprav peščeno.

Na peščeno plažo z rjuho? Zakaj pa ne.

Peščene plaže so na fotografijah morda res videti čudovito, a mivka hitro zaide tudi tja, kjer je ne želite. Namesto brisače si lahko razgrnete rjuho z elastičnimi robovi, ki jih zataknete za torbe in druge pripomočke, ter naredite nekakšno ogrado, kamor stopite, potem ko si stresete mivko z nog.

Otroški puder v prahu za odstranjevanje mivke

Puder v prahu se je že večkrat izkazal za odličen pripomoček – tudi kadar se mivka prime na kožo, ki ste jo prej namazali s kremo za sončenje. Na kožo posujte nekaj pudra v prahu in mivka bo odstopila.

Če ne gre brez mobilnega telefona, naj vsaj ostane suh

Če narava vašega dela ali stopnja moderne fobije od vas zahteva, da ste s svetom povezani tudi na dopustu, poskrbite, da po oddihu ne bo treba kupovati novega mobilnika. Zanj si lahko omislite vodoodporni ovitek, ki verjetno ne bo poceni, če vam je vseeno, kaj si misli neznanec na sosednji brisači, pa ga lahko pospravite v plastično vrečko za večkratno zapiranje (ziplock). Tako bo varen pred vodo, pa tudi pred mivko in prašnimi delci, ki lahko zaidejo v odprtine za polnjenje ali opraskajo ekran. In, ja, večina pametnih telefonov bo na dotik delovala tudi čez vrečko.

Voda v ušesih?

Če imate po osvežilnem skoku v vodo občutek, da vam odmeva v glavi, saj vam je v ušesih ostala voda, jo lahko sprostite tako, da napihnete gumijast balon. Seveda lahko tudi stresete z glavo ali skačete po eni nogi.

Foto: Shutterstock

Kam skriti vredne predmete?

Saj veste, priložnost dela tatu, zato vrednih predmetov nikar ne nosite na plažo. Zlatnini se odpovejte, tisti, ki pa morate imeti pri sebi denar, dokumente, mobilnik ali ključe, jih, preden greste v vodo in svoje stvari pustite same na obali, dobro skrijte pod brisačo ali kakšen kamen.

Lahko jih spravite v čevlje ali pa že doma očistite prazno embalažo kreme za sončenje in stvari spravite kar vanjo. Ta trik se je zadnje leto precej razširil in verjetno postal znan tudi izkušenim tatovom, na družbenih omrežjih pa se je že pojavil nov, nekoliko smešen in ekstremen, pa vendar: neka turistka, ki je dopustovala z otrokom, svoje vrednosti skriva kar v (čisto) pleničko – do zdaj je ni odnesel še nihče.

Foto: Shutterstock