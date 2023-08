Triki za popoln videz na plaži

Ker smo poleti na plaži daleč najbolj izpostavljeni številnim radovednim pogledom, mnogi že spomladi začnejo vadbe in diete, da bi bili v kopalkah videti kar najbolje. A v resnici je pomembno le to, kako se sami počutite v svoji koži. Da bi se tudi na plaži, ko vas pregrevajo vroči sončni žarki, morska voda pa vam kuštra lase, počutile kar najbolj urejene, je priporočljivo poiskati trike, ki vam lahko pri tem pomagajo. Ponujamo vam nekaj nasvetov.

Maskara se v poletni vročini ne obnese dobro, zato se pred odhodom na morje raje odločite za podaljšanje trepalnic, ki ostanejo na mestu več tednov. Po postopku so trepalnice dolge, zavihane in črne, odporne proti vodi in vročini. V primerjavi z maskaro tako dosežete bolj naraven videz, predvsem pa vam ni treba skrbeti, da bi bili razmazani okoli oči, ko se kopate v morju.

Foto: Shutterstock

Namesto sončne kreme na obraz nanesite tonirano kremo z zaščitnim faktorjem. Tako boste prikrile drobne nepravilnosti na koži in se ne boste svetile od mastne sončne kreme.

Namesto šminke raje uporabite obarvan balzam za ustnice, ki vsebuje zaščitni faktor. To je idealna kombinacija mejkapa in nege na soncu.

Okrušen lak na nohtih ni videti lepo, zato pred odhodom na morje lak za nohte zamenjajte za gel manikiro, ki je obstojnejša in zagotavlja urejen videz tudi do dva tedna.

Foto: Shutterstock

Sonce, pesek in sol lahko poškodujejo lase, zato je pomembno, da jih zaščitite. Preden se odpravite na plažo, nanesite zaščitno razpršilo za lase, ki bo preprečil izsušitev in poškodbe. Če imate naravno valovite lase, boste s pomočjo slane vode dosegle popolno poletno valovito pričesko z razmršenimi kodri. Če vaši lasje niso ubogljivi in jih po kopanju v slani vodi nikakor ne morete spraviti v primerno obliko, jih pred kopanjem spnite in prevežite z modno ruto.

Zadnji, a nič manj pomemben trik za popoln videz na plaži, je samozavest. Ko se počutite dobro v svoji koži, boste tudi videti bolj privlačni. Ne pozabite na nasmeh, ki je najboljši dodatek k vašemu videzu. Uživajte v sončnih žarkih, sprostite se ob zvokih valov in se prepustite poletnemu užitku.