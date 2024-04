Slovenci prvenstvo odpirajo v času kosila

Slovenska hokejska reprezentanca bo svetovno prvenstvo drugega kakovostnega razreda (divizija I, skupina A) odprla ob 12.30 proti Južni Koreji. Slovenci bodo v Bolzanu, kjer želijo uresničiti cilj vrnitev med elito, do katere vodita prvi dve mesti, nastopili s pomlajeno zasedbo. Ob 16.00 sledi srečanje Japoncev in Madžarov, zvečer pa se bodo gostitelji Italijani pomerili z Romuni.

Na Južnem Tirolskem se začenja svetovno hokejsko prvenstvo divizije I, skupine A, na katerem bodo do prihodnje sobote sodelovali gostitelji Italijani, Slovenci, Madžari, Japonci, Romuni in Južni Korejci.

Prav slednji bodo ob 12.30 prvi tekmec varovancev Eda Terglava, ki je v Italijo odpeljal pomlajeno zasedbo, skoraj polovica bo prvič nastopila na tekmovanju te ravni. Slovenci si želijo vrnitve med elito. Tja vodita prvo in drugo mesto na prvenstvu. Če jim bo uspelo, bodo prihodnje leto enajstič igrali na prvenstvu najkakovostnejše ravni.

Svetovno prvenstvo, divizija I, skupina A (Bolzano): Nedelja, 28. april Lestvica

Na papirju najzahtevnejša tekmeca naj bi bila gostiteljica Italija in še ena soseda – Madžarska, s katero se bodo Slovenci pomerili zadnji dan tekmovanja, a tudi azijske reprezentance znajo s hitrostjo in protinapadi mešati štrene.

Slovenci so se z današnjim tekmecem po statistiki Hokejske zveze Slovenije do zdaj pomerili desetkrat in ga premagali devetkrat. Južna Koreja jim je poraz zadala pred petimi leti prav na svetovnem prvenstvu te ravni v Kazahstanu. Na zadnjem prvenstvu v Ljubljani so risi zmagali s 4:1.

Medsebojne tekme Slovenije in Južne Koreje:

Pripravljeni od prve minute

"Dobro poznamo prvega nasprotnika, bolj iz videoanaliz, saj z njim nismo igrali. Vemo, da veliko drsajo, so hitri, agresivni. Že kar nekaj časa so v Italiji, dve pripravljalni tekmi z Italijani so dobro odigrali. Za nas je pomembno, da ne bomo spremenili načina igre, ki smo ga imeli v zadnjih tednih. Takrat smo igrali z ekipami iz elite in bili uspešni, zdaj igramo z ekipami, ki so iz druge divizije. Ne smemo misliti, da nam bo lažje. Teh principov, o katerih se pogovarjamo vso sezono, se moramo držati. Brez podcenjevanja. Že od začetka tekme moramo biti pripravljeni," je pred dvobojem z Južno Korejo za HZS dejal Terglav.

V ponedeljek prvi dan premora, v torek nad Romune

Slovenci bodo imeli v ponedeljek dan tekmovalnega premora, v torek se bodo na prvi tekmi dneva (12.30) pomerili z Romuni, v sredo bodo ob 19.30 palice prekrižali z gostitelji Italijani, po drugem dnevu premora v petek sledi ob 16.00 srečanje z Japonci, za konec pa jim bodo v soboto ob 19.30 nasproti stali še Madžari.

Slovenska reprezentanca za SP divizije I, skupine A: Vratarji (3): Gašper KROŠELJ (Banska Bystrica/SVK), Matija PINTARIČ (Dragons de Rouen/FRA), Žan US (Jesenice/SLO). Branilci (7): Rožle BOHINC (Jesenice/SLO), Aljoša CRNOVIČ (Olimpija/SLO), Kristjan ČEPON (Vastervik/SWE), Jan ĆOSIĆ (Olimpija/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Olimpija/SLO), Bine MAŠIČ (Olimpija/SLO), Matic PODLIPNIK (Kitzbüheler/AUT). Napadalci (13): Miha BERIČIČ (Olimpija/SLO), Jan DROZG (Amur/RUS), Žan JEZOVŠEK (Jesenice/SLO), Anže KURALT (Fehervar/HUN), Rok MACUH (Olomuc/CZE), Marcel MAHKOVEC (Olimpija/SLO), Žiga MEHLE (Olimpija/SLO), Robert SABOLIČ (VSV/AUT), Nik SIMŠIČ (Olimpija/SLO), Jaka SODJA (Olimpija/SLO), Rok TIČAR (Vienna/AUT). Blaž TOMAŽEVIČ (VSV/AUT), Matic TÖRÖK (KooKoo/FIN). Trenerski štab



Selektor: Edo Terglav

Pomočnik selektorja: Mitja Šivic

Pomočnik selektorja: Mitja Robar

Pomočnik selektorja: Gorazd Drinovec

Pomočnik selektorja (vratarji): Anže Ulčar

Slovenske tekme na SP, divizija I, skupina A (Bolzano, 28. april–4. maj)* Nedelja, 28. april

12.30 Južna Koreja – Slovenija Torek, 30. april

12.30 Slovenija – Romunija Sreda, 1. maj

19.30 Slovenija – Italija Petek, 3. maj

16.00 Slovenija – Japonska Sobota, 4. maj

19.30 Madžarska – Slovenija *v elito bosta napredovali prvo- in drugouvrščena reprezentanca

