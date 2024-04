Slovenska hokejska reprezentanca je v četrtek na zadnji pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom drugega kakovostnega razreda s 3:0 premagala Francijo in na Južno Tirolsko potuje s popotnico petih zmag in enega poraza v podaljšku. Kako pa so v pripravah igrali tekmeci Slovencev?

Slovenski hokejisti bodo na svetovnem prvenstvu divizije I, skupine A, v Bolzanu vstopnico za vrnitev med elito iskali na tekmah proti gostiteljici Italiji, Madžarski, Južni Koreji, Japonski in Romuniji. Napredovanje si bosta zagotovili prvo- in drugouvrščena reprezentanca prvenstva.

Varovanci Eda Terglava so v pripravah odigrali šest pripravljalnih tekem, vse proti članom elite, kamor se želijo v prihodnjih dneh vrniti tudi sami. Za uvod so dvakrat premagali Avstrijce (5:2, 6:0), ki so ob dvobojih še čakali na velik del nosilcev igre, nato dvakrat Poljake (2:0, 3:1), za konec pa proti Francozom najprej v podaljšku izgubili z 1:2, nato pa zmagali s 3:0. Na šestih tekmah so tako prejeli zgolj štiri gole. Pogledali smo, kako so v pripravah, ko nekateri sicer še niso bili v popolnih zasedbah, igrali slovenski tekmeci.

Za uvod se bodo Slovenci v nedeljo ob 12.30 pomerili z Južno Korejo. Ta je v Italijo prispela pretekli teden in tam odigrala štiri pripravljalna srečanja. Za uvod so palice prekrižali z gostitelji prvenstva Italijani in po slabši zadnji tretjini izgubili z 0:4, sledilo je srečanje s še enimi udeleženci prihajajočega prvenstva Japonci. Ti so zmagali po izvajanju kazenskih strelov.

Na drugem dvoboju z Italijani se je azijska reprezentanca odlično upirala favoriziranemu tekmecu. Vodila je z 2:0 in 3:2, na koncu pa izgubila v podaljšku (3:4). Južni Korejci so v četrtek na zadnji pripravljalni tekmi s 3:1 premagali Japonce.

Južna Koreja bo v nedeljo ob 12.30 prva tekmica Slovencev. Azijska reprezentanca je iz tekme v tekmo igrala bolje. Foto: Guliverimage

Južna Koreja Južna Koreja : Italija 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Južna Koreja : Japonska 2:3** (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1) – po izvajanju kazenskih strelov

Južna Koreja : Italija 3:4* (2:1, 0:1, 1:1, 0:1) – v podaljšku

Južna Koreja : Japonska 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Drugi tekmec Slovencev bodo Rumuni, za katere podatka o pripravljalnih tekmah ni, naj pa bi priprave opravili v Brasovu. Romuni so februarja igrali predzadnji krog olimpijskih kvalifikacij. Srbijo so premagali s 4:0, Kitajsko s 6:1, proti zmagovalki turnirja Veliki Britaniji pa so izgubili s 4:7.

Slovenci se bodo na tretji tekmi pomerili z gostitelji Italijani, ki ob risih in Madžarih kotirajo najvišje. Zahodni sosedi so se za uvod dvakrat srečali s Francozi, prvič so izgubili z 2:4, na drugi tekmi pa tesno zmagali s 3:2. Sledil je obračun z Madžari, ki so vodili z 2:6, Italijani so se uspeli približati, a popolnega preobrata jim ni uspelo prirediti, izgubili so s 5:6. Za konec priprav so jim nasproti stali še Južni Korejci, premagali so jih v podaljšku.

Italija Francija : Italija 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Francija: Italija 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Italija : Madžarska 5:6 (2:3, 1:3, 2:0)

Italija : Južna Koreja 4:3* (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) – v podaljšku

Italijani gostijo prvenstvo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Japonci bodo četrti nasprotnik Slovencev. Predzadnji krog olimpijskih kvalifikacij so februarja opravili rezultatsko odlično, premagali so Litvo, Španijo in Madžarsko ter s prvega mesta napredovali v zadnji krog kvalifikacij, ki jih bodo igrali na Danskem.

V Italiji so se tik pred začetkom prvenstva dvakrat pomerili z Južno Korejo, na prvi tekmi so zmagali po izvajanju kazenskih strelov, na drugi pa izgubili z 1:3.

Japonska Japonska : Južna Koreja 3:2** (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) – po izvajanju kazenskih strelov

Japonska : Južna Koreja 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Madžari bodo zadnji tekmec Slovencev na prvenstvu. Foto: Guliverimage

Obračun med Slovenci in Madžari bo zadnji na prvenstvu, sosedi se bosta pomerili v soboto, 4. maja, ob 19.30. Vzhodni sosedi so priprave začeli z dvema porazoma proti Poljakom, nadaljevali pa s tremi zmagami, najprej so dvakrat tesno premagali Norvežane, ki bodo svoje prvenstvo igrali dva tedna pozneje. Na zadnji pripravljalni tekmi pa so tesno s 6:5 premagali Italijane.

Madžarska Poljska : Madžarska 5:2 (2:0, 0:0, 3:2)

Poljska : Madžarska 6:2 (4:0, 2:0, 0:2)

Madžarska : Norveška 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Madžarska : Norveška 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Italija : Madžarska 5:6 (2:3, 1:3, 2:0)

Slovenske tekme na SP, divizija I, skupina A (Bolzano, 28. april–4. maj)* Nedelja, 28. april

12.30 Južna Koreja – Slovenija Torek, 30. april

12.30 Slovenija – Romunija Sreda, 1. maj

19.30 Slovenija – Italija Petek, 3. maj

16.00 Slovenija – Japonska Sobota, 4. maj

19.30 Madžarska – Slovenija *v elito bosta napredovali prvo- in drugouvrščena reprezentanca

Preberite še: