Še zadnji test za Slovence

Slovenska hokejska reprezentanca bo ob 20. uri odigrala še zadnje pripravljalno srečanje za svetovno prvenstvo drugega kakovostnega razreda, ki ga bo v nedeljo v Bolzanu začela s tekmo proti Južni Koreji. Slovenci se bodo zvečer še drugič v dveh dneh pomerili s člani elite Francozi, ki so v sredo do zmage (2:1) prišli v podaljšku.

Le še nekaj dni loči slovenske hokejiste od svetovnega prvenstva divizije I, skupine A, na katerem se bodo v Bolzanu v družbi Italije, Madžarske, Južne Koreje, Japonske in Romunije potegovali za eno od prvih dveh mest, ki prinašata vstopnico za napredovanje v elito.

Izbranci Eda Terglava so v pripravah odigrali pet tekem, dvakrat so premagali Avstrijce, dvakrat Poljake, v sredo pa so v podaljšku izgubili s Francozi. Z galskimi petelini se bodo v Franciji danes pomerili še enkrat, to bo zadnje pripravljalno srečanje pred prvenstvom.

Nedeljski uvod proti Južni Koreji

Slovenci se bodo neposredno iz Francije odpravili v Bolzano, kjer bodo prvenstvo odprli v nedeljo ob 12.30 proti Južni Koreji. Sledi dan premora, v torek, 30. aprila, se bodo prav tako na prvi tekmi dneva (12.30) pomerili z Romuni, v sredo, 1. maja, bodo ob 19.30 palice prekrižali z Italijani.

Po drugem dnevu premora v petek, 3. maja, sledi ob 16. uri srečanje z Japonci, za konec pa jim bodo v soboto, 4. maja, ob 19.30 nasproti stali še Madžari.

Pripravljalne tekme, 25. april

Slovenske tekme na SP, divizija I, skupina A (Bolzano, 28. april–4. maj)* Nedelja, 28. april

12.30 Južna Koreja – Slovenija Torek, 30. april

12.30 Slovenija – Romunija Sreda, 1. maj

19.30 Slovenija – Italija Petek, 3. maj

16.00 Slovenija – Japonska Sobota, 4. maj

19.30 Madžarska – Slovenija *v elito bosta napredovali prvo- in drugouvrščena reprezentanca

