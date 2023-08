Turiste pretresa nedavno odkritje v nastanitvah, ki jih ponuja Airbnb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vzpon storitev za najem stanovanj, kot je Airbnb, je olajšal in spremenil naš način dopustovanja. Obstaja pa tudi temna plat teh platform.

Par vložil tožbo v višini 68 tisoč evrov

Julija letos je par, ki je dopustoval v Marylandu, v počitniški hiši, ki jo je najel prek platforme Airbnb, našel več skritih kamer, ki so ju snemale med njunim bivanjem. Proti lastniku Christoperju Goisseju sta vložila tožbo v višini 68 tisoč evrov, saj sta v kopalnici in spalnici nastanitve počela intimne stvari. V nekem trenutku namreč sta pogledala v strop in opazila, da sta v sobi dva detektorja dima, v katerih se skrivata kameri. Kamero sta kasneje našla tudi v kopalnici.

Ker se je v zadnjih letih število primerov najdenih skritih kamer močno povečalo, se na družbenih omrežjih množično pojavlja vprašanje, ali bi morali ob prihodu v neko nastanitev preveriti, ali so kje nastavljene kamere.

Nasveti, kako v nastanitvi najti skrite kamere

Keith Roberts, tehnik za odkrivanje prikritega snemanja, je za britanski časopis The Independent povedal, da se je število najdenih kamer v zadnjih letih precej povečalo, in podal nekaj nasvetov, kako jih najti:

Poglejte okoli sebe : "Iščite majhne luknje, v katerih bi se lahko skrivala leča," pravi Roberts. In dodaja: "Preverite običajne predmete: zadnje dele knjig, ogledala, žarnice, sobne rastline. Preverite mesta, kjer bi imela kamera najboljše vidno polje in je nič ne bi oviralo."

: "Iščite majhne luknje, v katerih bi se lahko skrivala leča," pravi Roberts. In dodaja: "Preverite običajne predmete: zadnje dele knjig, ogledala, žarnice, sobne rastline. Preverite mesta, kjer bi imela kamera najboljše vidno polje in je nič ne bi oviralo." Pomagajte si s svetilko : Pri iskanju kamere si lahko pomagate tudi s skromno svetilko, kot je tista na pametnem telefonu. "Ugasnite vse luči in počasi posvetite v več delov sobe. Morebitne leče kamere bodo odbijale svetlobo," svetuje Roberts.

: Pri iskanju kamere si lahko pomagate tudi s skromno svetilko, kot je tista na pametnem telefonu. "Ugasnite vse luči in počasi posvetite v več delov sobe. Morebitne leče kamere bodo odbijale svetlobo," svetuje Roberts. Preglejte ogledala : Če vas skrbi, da bi bilo ogledalo dvosmerno, obstaja zelo preprost način za preverjanje. Na ogledalo prislonite noht. V pravem ogledalu se v odsevu ne morete dotakniti svojega prsta, v dvosmernem pa se ga lahko.

: Če vas skrbi, da bi bilo ogledalo dvosmerno, obstaja zelo preprost način za preverjanje. Na ogledalo prislonite noht. V pravem ogledalu se v odsevu ne morete dotakniti svojega prsta, v dvosmernem pa se ga lahko. Kupite detektor: Medtem ko podjetja, ki se ukvarjajo z odkrivanjem prikritega snemanja, vložijo na stotine evrov za profesionalne detektorje naprav, je mogoče kupiti cenejše različice. Roberts pravi, da se cena najcenejših "lovcev na objektive" giblje med 40 in 50 evri.

Medtem ko podjetja, ki se ukvarjajo z odkrivanjem prikritega snemanja, vložijo na stotine evrov za profesionalne detektorje naprav, je mogoče kupiti cenejše različice. Roberts pravi, da se cena najcenejših "lovcev na objektive" giblje med 40 in 50 evri. Iskanje spletnih kamer: Obstajata dve vrsti nadzornih kamer – tiste, ki posnetke shranijo na kartico SD, in tiste, ki so povezane z internetom. Spletno kamero lahko najdete tako, da se povežete z wifijem gostitelja in z brezplačno aplikacijo poiščete vse kamere, povezane z internetom. Primer takšne aplikacije je denimo Fing App.

Če ugotovite, da je nekaj narobe, ob upoštevanju, da ima gostitelj morda zakonite varnostne kamere zunaj prostorov, odklopite internetni usmerjevalnik, da zagotovite, da vas ne opazujejo. Če odkrijete nekaj, za kar mislite, da je skrita kamera, ne podajte pritožbe le na podjetje, preko katerega ste opravili rezervacijo, ampak to prijavite policiji.

