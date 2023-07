Pri naših sosedih uvedli visoke kazni za turiste, ki ne spoštujejo pravil

Oblasti na območju Gardskega jezera so zaradi povečanja števila dejanj neprimernega vedenja uvedle visoke kazni za kršitelje. Po poročanju britanskega časnika The Independent bo policija na območju jezera med drugim oglobila tiste, ki se bodo potapljali, kampirali v divjini ali bodo premalo oblečeni, peli ali kričali.

Italijansko jezero v bližini mesta Verona vsako leto sprejme na tisoče obiskovalcev. Zaradi povečanja števila dejanj neprimernega vedenja so se tamkajšnje oblasti zdaj odločile, da uvedejo ukrepe, ki opozarjajo na prepovedi, zaradi katerih lahko turiste doletijo visoke kazni.

Strog kodeks oblačenja

Turisti morajo biti pozorni predvsem na znake, kje je dovoljena vožnja s kolesi ter kje so dovoljeni hišni ljubljenčki in kajenje. Na območju Gardskega jezera so prepovedane vse igre z žogo tako kot vse igre, ki vključujejo tek, metanje predmetov, potiskanje in vlečenje stvari ali ljudi. Globe za ta dejanja znašajo med 100 in 600 evri.

Druge prepovedane dejavnosti vključujejo potapljanje, kampiranje v divjini in kurjenje ognja.

Med mestoma Malcesine in Peschiera del Garda so prepovedane tudi pretirane zabave. Kazni za kršitelje znašajo med 50 in 500 evri. Na območju omenjenih mest velja tudi strog kodeks oblačenja – moški ne smejo hoditi brez srajce, ženske pa morajo nositi več kot le kopalke.

Policija izdala več kot 100 kazni

Druga mesta, ki se nahajajo na območju ob Gardskem jezeru, so uvedla še bolj specifične ukrepe. V mestu Sirmione lahko avtomobile in kolesa uporabljajo samo prebivalci, ki živijo v središču mesta, medtem ko lahko turiste, ki v mestu Limone na balkonih ali terasah obešajo perilo, doleti kazen do 500 evrov.

Neprimerno in prepovedano obnašanje turistov spremlja predvsem policija, ki je prejšnji konec tedna mladim turistom izdala že več kot 100 kazni. Poveljnik lokalne policije Filippo Paoli je namreč mnenja, da morajo biti plaže Gardskega jezera mesta, kjer lahko vsi prebivalci in turisti uživajo v lepoti narave ter počitku in sprostitvi.

Ukrepi na območju Gardskega jezera sledijo potezam številnih drugih evropskih destinacij, ki želijo odpraviti posledice prekomernega turizma.

