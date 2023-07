Slovenca na Hrvaškem odpirata največjo tovarno naravnega sladoleda na svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovensko podjetje Aroma Global odpira proizvodnjo sladoleda v hrvaškem mestu Ogulin, ki bo po besedah soustanovitelja podjetja Primoža Ogrizka največja tovarna sladoleda iz povsem naravnih sestavin na svetu. V širitev podjetja so v zadnjih 15 mesecih vložili 7,3 milijona evrov in odprli 50 prodajnih butikov na Hrvaškem. V Sloveniji niso prisotni.

Ogrizek je podjetje ustanovil z ženo Tjašo pred desetimi leti v Trzinu. Veliko širitev na Hrvaškem so s svojo blagovno znamko sladoledov Aroma Gelato Experience začeli pred 15 meseci. V tem času so poleg treh že obstoječih lokacij odprli še 47 novih, od tega štiri franšize.

Njihova blagovna znamka sladoleda ni prisotna na slovenskem trgu. Foto: STA V Sloveniji njihova blagovna znamka sladoleda ni prisotna. Po besedah Ogrizka sta z ženo že ob ustanovitvi podjetja, ko sta začela "tako rekoč iz garaže oz. z eno mobilno prodajalno", pripravila poslovni načrt o globalni širitvi in za njen začetek izbrala Hrvaško.

"Hrvaški trg se nam je za našo širitev zdel primeren zaradi velikega turističnega potenciala, dolge obale in daljše poletne sezone," je pojasnil Ogrizek. Dodal je, da je bila njihova želja sto lokacij v eni državi, za kar je Slovenija premajhna. "V Sloveniji bi lahko odprli le nekaj lokacij, mogoče v Ljubljani, Portorožu in nekaterih drugih obalnih destinacijah," je dodal.

Kot je še pojasnil, nameravajo na Hrvaškem v naslednjih dveh letih v širitev podjetja vložiti še okoli sedem milijonov evrov in odpreti dodatnih 50 butikov, tako da jih bodo na koncu imeli 100.

Foto: STA

Širitev tudi zunaj Evrope

Obenem načrtujejo tudi širitev na druge trge. Evropski trg še raziskujejo, tako da se bo širitev najprej nadaljevala zunaj Evrope, od Savdske Arabije, Združenih arabskih emiratov in Katarja do Bahrajna in Kuvajta.

V podjetju je trenutno zaposlenih več kot 300 ljudi, do konca leta jih bo okoli 350, v naslednjih dveh letih pa skupno 700.

Širitev prodajnih lokacij je povzročila tudi potrebe po večji proizvodnji. Ta se zdaj seli iz Slovenije v mesto v osrčju Hrvaške Ogulin, ki so ga izbrali zaradi dobre povezave s Kvarnerjem, hrvaško Istro, Dalmacijo in Zagrebom ter tudi zaradi nižjih poletnih temperatur.

S 4.500 kvadratnih metrov velikim proizvodnim obratom v Ogulinu bo Aroma Global postal največja tovarna naravnega sladoleda na svetu. Sladoled po Ogrizkovih besedah namreč delajo iz 100-odstotno naravnih sestavin, brez umetnih barvil, ojačevalcev okusa in drugih umetnih dodatkov ter ga ročno zaključujejo. Za zdaj ga izdelujejo v več kot 50 okusih. V prodajnih butikih v vrhuncu sezone ponujajo 34 okusov, na manjših lokacijah 17.