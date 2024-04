Tega še niste okusili! Obvezen obisk za prave gurmane

Moderen in udoben ambient, odlična lokacija, izjemna postrežba in predvsem inovativni ter kompleksni okusi, ki jih ne boste pozabili – vse to so značilnosti Georgie bistroja! Ko Ljubljana zaživi v pospešenem pomladnem utripu, boste najprijetnejše trenutke preživljali v prijazni družbi ob odličnih kreacijah chefa Gregorja Jelnikarja.

Pomlad prebudi tudi okuse

Sonce, dež in mile temperature poskrbijo, da vse vzbrsti, zacveti in začne rasti, vendar ne le v naravi. Prebudijo se naši senzorji okusa. Zaželimo si svežine in ostrine okusa, ki jo ponuja bogata bera mlade zelenjave, zelišč in dišavnic. V Georgie bistroju je na okušanje že pripravljen nov pomladni izbor jedi. Sprememba sezonske zelenjave na trgu se skladno odraža v njihovih jedeh. Sveže in lokalne surovine predstaviti na kreativen in moderen način je njihovo vodilo skozi vse leto in v izjemnost okusov so prepričali že lepo število gostov.

Pri Georgie bistroju pravijo, da so najzahtevnejši gostje domači slovenski in v največje zadovoljstvo jim je, ko prejmejo pohvalo zadovoljnega jedca. Zadovoljno siti in navdušeni boste tudi ob njihovi ponudbi kosil, saj vam nudijo trihodni meni s širokim izborom sezonskih, kvalitetnih jedi.

Foto: Georgie bistro

Georgie bistro nudi več prostora za kulinariko, ki jo navdihujejo sezonske sestavine. Tako je moč uživati v bistrojskih kosilih, gurmanskih prigrizkih in degustacijskih večerjah. Ponudbo hrane dopolnjujejo slovenska ekološka vina in koktajli.

Foto: Georgie bistro

Ob izvrstni hrani tudi izvrstna pijača

Seveda je izjemen obrok sestavljen tako iz odlične hrane kot pijače, ki poudari okuse in skupaj z jedjo ustvari harmonijo nepozabnosti. V Georgie bistroju boste našli pestro in skrbno premišljeno ponudbo ekoloških vin , kraft piv, domačih ledenih čajev in sirupov, izkušnjo pa boste lahko zaključili s kraft koktajlom.

Ob lepem vremenu odprejo velika steklena vrata jedilnice in kosilo lahko uživate na prijetni terasi. Lokacija bistroja je izjemno posrečena, saj je v središču mestnega vrveža, pa vendar hkrati umaknjena od pretiranega hrupa in gneče. Odlično za prijetno druženje ob koktajlu in intimni večerji.

Od začetka letošnjega leta sodelujejo z Ljubljansko galerijo Zala s konceptom predstavitve mladih slikarjev v bistroju. Trenutno je na ogled na voljo razstava Gala Tiča. Vaš obisk bo tako hrana za dušo na večih ravneh.

Foto: Georgie bistro

Odlično tudi na letošnjem Tednu restavracij

Teden restavracij je največji slovenski kulinarični dogodek, na katerem sodelujejo izbrane slovenske restavracije. Namenjen je spodbujanju obiska raznolikih restavracij in poskušanju njihovih specialitet po posebnih cenah ali s posebnimi ponudbami. Tudi letos je na tem dogodku sodeloval Georgie bistro in navdušil ter privabil nove goste. Odziv zadovoljnih jedcev je bil tolikšen, da so se v Georgie bistroju odločili ponudbo jedi pri kosilih razširiti, ohranili pa so privlačno ceno s tedna restavracij, torej 30€ po osebi.

Strast do ustvarjanja jedi, ki vas bodo očarale, in postrežbe, ki vas bo razvajala, si deli vsa ekipa. Chef Gregor Jelnikar skupaj s predanimi sodelavci skrbi, da je vsak letni čas popolnoma izražen v harmoniji, ki jo lahko okusite.

Foto: Georgie bistro

Postanite njihov gost tudi vi, poizkusite tradicijo v sodobni interpretaciji in vaše navdušenje nad Georgie bistrojem bo nedvomno vzbrstelo.

Georgie bistro



Čufarjeva ulica 5

1000 Ljubljana

+386 (0) 40 431 123

info@georgiebistro.si