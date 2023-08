Zavarovalnice s pomembnim sporočilom za vse, ki so utrpeli škodo

Zaradi posledic obilnih padavin so predvsem na Celjskem in Savinjskem zaprte nekatere poslovalnice, zavarovance spodbujajo k prijavi škode na daljavo, so sporočili iz Zavarovalnice Triglav. Vse prebivalce so pozvali, naj najprej poskrbijo za lastno varnost.

Kot so pojasnili v zavarovalnici, lahko zavarovanci škodo prijavijo prek njihovih spletnih strani, digitalne poslovalnice ali telefona. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka se lahko obrnejo tudi na svojega zastopnika.

"S strankami, ki bodo škodo prijavile na daljavo, bodo predstavniki Zavarovalnice Triglav stopili v stik v najkrajšem mogočem času in se z njimi dogovorili o nadaljnjem poteku reševanja škodnih zahtevkov," so zapisali.

Zavarovalnica v primeru tovrstnih dogodkov upošteva tudi kasnejše prijave

Kot so poudarili, si prizadevajo vse primere obravnavati čim hitreje. Naravne nesreče in drugi dogodki, ki ogrožajo življenja ljudi, pa zahtevajo še odločnejši odziv in prednostno ukrepanje na terenu.

"Prebivalcem, ki jih prizadenejo neurje ali drugi vremenski ekstremi, kot so tudi poplave, svetujemo, naj najprej zaščitijo lastna življenja in šele zatem, če je to varno, svoje premoženje. Ko to dopuščajo okoliščine, naj morebitno škodo prijavijo zavarovalnici. Kljub temu da za prijavo škode velja tridnevni rok po njenem nastanku, zavarovalnica v primeru tovrstnih dogodkov upošteva tudi kasnejše prijave," so poudarili.

Med splošnimi napotki za hitrejše reševanje škode so sicer podrobno fotografiranje, shranjevanje poškodovanih predmetov in posredovanje dokumentacije, povezane s škodo ali njeno sanacijo.

Zavarovalnica Triglav se sicer še vedno intenzivno ukvarja s prijavo škodnih primerov in popisom škode na terenu po neurjih s točo in vetrom v zadnjih tednih, so dodali.