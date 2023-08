V Kamniku razglasili splošno nevarnost, kaos v Medvodah, Žiri odrezane od sveta

V Kamniku so s sireno razglasili splošno nevarnost zaradi poplav in plazov. Vse ceste v Kamniku so neprevozne. V Medvodah občane prosijo, naj ne zapuščajo domov. Po poročanju Radia Slovenija so Žiri odrezane od sveta.

"Zaradi velike količine padavin so meteorne vode in vodotoki na območju celotne občine zalili več objektov in območij. Sprožili so se tudi zemeljski plazovi. Aktiviran je štab Civilne zaščite in vse gasilske enote ter druge intervencijske službe. Na območju doline Ločnice (Sora od 49 do 51a - »Sorški gaji«) poteka evakuacija občanov, zbirno mesto je Športna dvorana Medvode. Občane prosimo naj, v kolikor to ni nujno potrebno, ne zapuščajo domov in naj se umaknejo v višja nadstropja," je sporočila občina Medvode.

Moste pri Komendi so pod vodo.

Zaradi posledic neurja, poplav, nanosov peska in blata ter zemeljskih plazov so zaprte številne ceste:

avtoceste:

- gorenjska avtocesta – priključek Lesce,

- gorenjska avtocesta – priključek Brnik,

glavne in regionalne ceste:

- Velenje–Arja vas pri Veliki Pirešici, Dravograd–Maribor pri Ožbaltu, v Boštjanu in Gortini, Dravograd–Ravne na Koroškem–Gorenja vas, Škofja Loka–Gorenja vas, predor Sten, Škofja Loka–Železniki pri Studenem, Trebija–Žiri, Tolmin–Idrija–Logatec pri Dolenji Trebuši in pri Marofu, Jezero–St. Fužina popolna zapora, Tržič–Ljubelj popolna zapora na avstrijski strani.

Lokalne ceste:

- popolna zapora je na cestah Sv. Barbara–Hrastnica, Šenčur–Voklo, Mlaka–Srakovlje