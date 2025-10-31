Petek, 31. 10. 2025, 8.06
25 minut
Zaprta primorska avtocesta med Logatcem in Uncem
Primorska avtocesta je med Logatcem in Uncem v smeri proti Kopru zaprta. Vozniki osebnih vozil lahko uporabijo obvoz po regionalni cesti Vrhnika – Logatec – Unec, kjer pa že nastajajo zastoji.
Po podatkih prometno-informacijskega centra bo cesta predvidoma zaprta dlje časa, zato voznike pozivajo k potrpežljivosti in spremljanju prometnih obvestil.
Vozniki, omogočite prehod reševalcem
Na mestu zastoja so prisotne intervencijske ekipe. Voznike prosijo, naj omogočijo prehod intervencijskim vozilom in upoštevajo navodila prometne policije ter cestninske službe.