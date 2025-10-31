Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ka. N.

31. 10. 2025,
8.06

Petek, 31. 10. 2025, 8.06

25 minut

Zaprta primorska avtocesta med Logatcem in Uncem

Ka. N.

Kolona gneča avtocesta | Foto Prometno-informacijski center

Foto: Prometno-informacijski center

Primorska avtocesta je med Logatcem in Uncem v smeri proti Kopru zaprta. Vozniki osebnih vozil lahko uporabijo obvoz po regionalni cesti Vrhnika – Logatec – Unec, kjer pa že nastajajo zastoji.

Po podatkih prometno-informacijskega centra bo cesta predvidoma zaprta dlje časa, zato voznike pozivajo k potrpežljivosti in spremljanju prometnih obvestil.

Vozniki, omogočite prehod reševalcem

Na mestu zastoja so prisotne intervencijske ekipe. Voznike prosijo, naj omogočijo prehod intervencijskim vozilom in upoštevajo navodila prometne policije ter cestninske službe.

