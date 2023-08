Voda odnaša hiše, ljudi iščejo s helikopterji #video

Zaradi močnega deževja, ki v nekaterih delih Slovenije od četrtka zvečer povzroča nevšečnosti, so bile vso noč na delu številne gasilske ekipe. Po poročanju uprave za zaščito in reševanje so v zadnjih 12 urah zabeležili več kot tisoč dogodkov, na pomoč ljudem pa so priskočili gasilci iz 168 gasilskih enot. Iz treh kampov so morali evakuirati ljudi. V kampu Menina v Savinjski dolini so bili ljudje ujeti na drevesih, je sporočil Srečko Šestan, poveljnik civilne zaščite. Med njimi je bil tudi dvoletni otrok, potekalo je helikoptersko reševanje.

Na Koroškem in v Zgornji Savinjski dolini z zemeljskimi ekipami pomaga Slovenska vojska (SV), a se ponekod še niso prebili na lokacije. V Zgornji Savinjski dolini so nedostopni kraji nad Mozirjem. Reševalne ekipe bodo morale počakati, da bo voda vsaj delno odtekla.

Medtem ljudi rešujejo s helikopterji, pomaga tudi policija. Iz zgornjesavinjskega kampa Menina so rešili več ljudi, ki so se pred poplavami umaknili na drevesa, med njimi je bil tudi dvoletni otrok. Teren pregledujejo z dvema policijskima in tremi vojaškimi helikopterji, ki iščejo ljudi na strehah. "Pilot je k sreči domačin," je dejal Šestan. Mozirski gasilci prosijo za čolne za evakuacijo ljudi.

Ogroženih več hiš

"Več ljudi smo morali reševati iz poplavljenih hiš, v kraju Soteska pa voda udarja nazaj in zaliva naselje Loka," je za STA povedal mozirski župan Ivan Suhoveršnik. Mozirski gasilci nujno potrebujejo tudi čolne za evakuacijo ljudi iz poplavljenih hiš. V Mozirju je zalita avtobusna postaja, pod vodo so tudi Loke in Mozirski gaj, ki so ga zaprli.

Na Ljubnem so visoke vode že odnesle tri hiše, kmalu pa naj bi še dve, sprožilo se je tudi več kot deset plazov. Trenutno poteka reševanje ljudi iz hiš, ki jih ogroža narasla reka Savinja, je za STA povedal ljubenski župan Franjo Naraločnik.

Že ponoči pomagali tudi v kampu v Mišačah in v Kampu Šobec

Direktor Kampa Šobec Uroš Ambrožič je pojasnil, da je močno deževje povzročilo prekomerno naraščanje Save Dolinke, ki se je proti jutru razlila po najjužnejšem delu kampa. Kmalu po začetku naraščanja reke so goste, ki so bivali na potencialno ogroženem območju, evakuirali in jih odpeljali v restavracijo kampa, kjer so jih oskrbeli s suhimi brisačami, odejami, toplo pijačo in zajtrkom.

Na pomoč zaposlenim v kampu so priskočili prostovoljni gasilci iz Lesc, Radovljice in Hlebc, ki so vso noč pomagali s prestavljanjem prikolic, šotorov in opreme gostov. Ker je današnja popoldanska vremenska napoved znova neugodna, še naprej poteka praznjenje spodnjega dela kampa. V Kampu Šobec se zahvaljujejo vsem, ki so kakorkoli pomagali pri reševanju gostov ali pa ponudili možnost prenočevanja turistom, ki jim je voda uničila šotore.

Ker Sava še narašča, je v teku tudi evakuacija Kampa Danica v Bohinjski Bistrici, je povedal bohinjski župan Jože Sodja. Če bo še naprej naraščala tudi gladina Bohinjskega jezera, pa bodo izpraznili tudi Kamp Zlatorog, kjer so ponoči nekatere prikolice že umaknili na varno.

Gasilci so ponoči predvsem prečrpavali vodo iz poplavljenih objektov, zaščitili več plazov, izpod mostov odstranjevali naplavine in reševali potopljena vozila s poplavljenih vozišč, so navedli v poročilu uprave za zaščito in reševanje.

Poplave v Škofji Loki:

Kot so zapisali, so zabeležili 1.039 dogodkov, in sicer v regijskih centrih Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Postojna, Ptuj in Slovenj Gradec.

Žiri Foto: Dejan Carli/Neurje.si Žiri Foto: Dejan Carli/Neurje.si

Na območju severne Primorske je bilo največ težav na Tolminskem in Idrijsko-Cerkljanskem, meteorne vode pa so, kot je za Radio Slovenija povedal regijski poveljnik civilne zaščite Samo Kosmač, zalivale hiše, sprožilo se je več plazov, ki so zasuli ceste, v Baški grapi so morali evakuirati stanovalce iz dveh hiš.

Žiri so zaradi sproženih plazov odrezane od sveta, je za radio dejal vodja posredovanja Janez Tratnik.

Padavine so del države zajele že v četrtek zvečer in povzročile nekaj težav zlasti na Koroškem in Gorenjskem.

Po poročanju agencije za okolje ob dolgotrajnih nalivih na Gorenjskem in Koroškem ter na območju Idrijskega, Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja močno naraščajo in poplavljajo hudourniki in reke. V večjem obsegu že poplavljata Gradaščica in Poljanska Sora, izrazit poplavni val se bo na Savinji, Kamniški Bistrici in Gradaščici v prihodnjih urah pomikal dolvodno.

Gradaščica sicer poplavlja gorvodno, a objekti v ljubljanski občini niso poplavljeni, je za STA dejal namestnik poveljnika civilne zaščite Mestne občine Ljubljana Robert Kus. Kot je dejal, večjih težav tudi ne pričakuje, pretok na Dvoru stagnira, na Bokalcah pa sicer narašča in bo še eno uro, a naj ne bi dosegel kritičnih vrednosti.