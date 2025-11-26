Ena najbolj znanih plaž hrvaškega bisera zasuta s tonami smeti #foto

Najbolj znana dubrovniška plaža Banje je danes zasuta s smetmi. Akcija čiščenja je bila obsežna, prizore pa so komentirali mnogi domačini.

"Veliki pozdravi iz Albanije, v morju pa je še vedno več smeti, tako kot v pravljici. Toplice so polne," je ne prav odlično dubrovniško razglednico po poročanju portala Morski prvi komentiral domačin Ivuša Brajević.

"Dubrovnik danes zjutraj ... razglednica je prispela po morju iz Albanije," je komentar Saše Petrović na Facebooku.

V Dubrovniku in tudi drugod na Hrvaškem se težave z odpadki pojavljajo že več let, ko morje na obale in plaže prinaša ogromne količine smeti, najpogosteje iz Albanije, kar je vidno tudi z oznak na odpadkih, poročajo hrvaški mediji.

Več ton smeti, ki so po močnem južnem vetru končale v Dubrovniku, so odstranjevali celotno dopoldne. Po čiščenju območja Posat so zaposleni v Čistoći začeli čistiti še Port. V čistilno akcijo se je vključil tudi koncesionar plaže v Banji, pomaga pa tudi ekipa združenja Maritimo Recycling, ki bo zbrala vse, kar lahko reciklira.

"To je težava, ki se ponavlja že leta. Gre za mednarodno vprašanje, o katerem se je razpravljalo, kako ga bodo rešili, in so bili sprejeti določeni koraki, vendar še ni povsem rešena," je dogodek še komentiral Dubrovničan Brajević.

Težav nimajo prvič. Fotografija je nastala 12. decembra 2017. Foto: Guliverimage