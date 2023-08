Ekipa dveh gorskih reševalcev in gasilca se je uspešno prebila čez neprehoden teren do nosečnice v naselju Sveta Barbara v občini Škofja Loka. S helikopterjem Slovenske vojske so jo prepeljali v ljubljansko porodnišnico.

Ekipe gorskih reševalcev s posadkami helikopterjev Slovenske vojske in policije so že od jutra na terenu. V največji vodni ujmi v zgodovini Slovenije evakuirajo ljudi z najbolj ogroženih območij in tja dostavljajo pakete s pomočjo prebivalcem, prizadetim v neurjih.

Foto: GRZS Najlepša zgodba prihaja iz naselja Sveta Barbara v občini Škofja Loka, kjer so se gorska reševalca GRS Škofja Loka in gasilec čez neprehoden teren uspešno prebili do nosečnice in jo skupaj z združeno ekipo GRZS - HNMP in helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v ljubljansko porodnišnico, so sporočili iz Gorsko reševalne zveze Slovenije (GRZS).

Tudi danes so gorski reševalci sicer posredovali pri številnih intervencijah. GRS Ljubljana je na pomoč priskočila občanu, ki si je v gozdu poškodoval nogo, GRS Radovljica je zavarovala pešpoti na Završnici, GRS Škofja Loka pa je na intervenciji na lokalnem območju in pomaga pri evakuaciji prebivalcev z najbolj ogroženih območij.