Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je ob poplavah objavila osnovne informacije za izvajalce dejavnosti in splošno javnost glede ravnanja s hrano in pitno vodo, namestitve živali in hrambe fitofarmacevtskih sredstev.

Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje so objavljene informacije glede ravnanja z živili, ki so bila poplavljena, napotki glede živil, pri katerih je bila prekinjena hladna veriga, in napotki glede pitne vode ter splošni napotki ob poplavah.

Obvezno je treba zavreči živila, ki so prišla v stik s poplavno vodo in ki so v poškodovani stekleni embalaži, ter konzerve, ki so kakorkoli poškodovane. Če je treba, se voda za pitje prekuha z vsaj triminutnim vretjem, če je motna, jo je treba predhodno zbistriti z usedanjem in nato filtriranjem skozi več plasti tkanine ali skozi papirnat filter.

Prostore je treba po poplavah prezračiti, očistiti z vodo in nato razkužiti z ustreznim razkužilom (npr. klorovimi preparati), med drugim svetujejo.

Živali je treba namestiti v suh prostor, odmaknjen od poplavljenih površin, in jim zagotoviti ustrezno krmo in vodo. V primeru spremembe zdravstvenega stanja živali naj rejci obvestijo svojega veterinarja, v primeru pogina pa pokličejo veterinarsko-higiensko službo.

Vsi distributerji, ki se ukvarjajo s prometom s fitofarmacevtskimi sredstvi, in posamezniki, ki hranijo tovrstna sredstva doma, naj ta sredstva takoj umaknejo iz ogroženih območij in s tem preprečijo kontaminacijo voda, zlasti pitne vode. Distributerji naj v skladiščih izvajajo vse ukrepe zaščite po načrtih zaščite v primeru poplav, v primeru nesreče pa naj takoj obvestijo pristojne organe oz. za nujne primere pokličejo številko 112, navajajo.