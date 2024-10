Peščica ljudi, ki bo odločila o usodi človeštva

Vse oči ameriških volilnih strategov so uprte v zvezno državo Pensilvanijo. Prav ta zvezna država, ki ima nekaj več kot 13 milijonov prebivalcev, bo po napovedih odločila, kdo bo 5. novembra zmagal – ali demokratka Kamala Harris ali republikanec Donald Trump.

Ameriški volivci svojega predsednika ne volijo neposredno, temveč prek elektorjev. To pomeni: vsaka od 50 zveznih držav lahko v Washington pošlje določeno število elektorjev, odvisno od njihove populacije, ki bodo nato predstavljali voljo državljanov. Predsednika ZDA izbere večina elektorjev. Ta večina je 270 elektorskih glasov.

Vsi drugi Američani bi lahko ostali doma

Zaradi volilne aritmetike bi lahko nekoliko skrajšano rekli: vsi Američani bi 5. novembra dejansko lahko ostali doma – razen volivci v Pensilvaniji. Njihovih 19 elektorskih glasov bo verjetno odločilo, kdo se bo preselil v Belo hišo, saj se lahko elektorski glasovi preostalih držav med seboj izničijo, piše švicarski medij Watson.

Pensilvanija ima torej izjemno vlogo v trenutni volilni kampanji. Oba predsedniška kandidata se nadpovprečno pogosto pojavljata med Pittsburghom in Philadelphio. Donald Trump je tako pretekli teden imel že svoj deveti shod v tej zvezni državi.

Odločila bo peščica glasov

Poleg tega pa oba kandidata veliko nad povprečjem porabita za propagando kampanje. Kamala Harris je porabila 180 milijonov dolarjev, Trump pa 170 milijonov dolarjev. Zakaj je tako, je Trump povzame v eni misli: "Če zmagamo v Pensilvaniji, osvojimo vse."

V Pensilvaniji, v kraju Butler, se je 13. julija letos zgodil tudi atentat na Donalda Trumpa. Na fotografiji: hiša, v kateri je živel mladi atentator Thomas Matthew Crooks. Foto: Guliverimage

Vendar je to lažje reči kot narediti. Za razliko od drugih zveznih držav, kjer je zdaj mogoče skoraj z gotovostjo napovedati izid – na primer Kalifornija bo glasovala za demokrate, Wyoming pa za republikance –, je izid v Pensilvaniji izjemno tesen. Nekaj ​​tisoč glasov bo na koncu odločilo, kdo bo zmagal.

Raznolika Pensilvanija

Pensilvanija je odraz povprečnega ameriškega prebivalstva. Obstajajo urbana središča, kot je Philadelphia, z velikim številom temnopoltih prebivalcev, pa tudi podeželska območja s pretežno belimi prebivalci.

Obstajajo deli, ki so bili deindustrializirani in kjer razočarani delavci glasujejo za Trumpa. Po drugi strani se je Pittsburgh razvil v sodobno storitveno središče s prebivalstvom, ki se nagiba k demokratom. Številna manjša mesta imajo zdaj razcvet latinskoameriškega prebivalstva.

Demokrati upajo, da bodo spet zmagali v Pensilvaniji

Vse zadnje volitve v Pensilvaniji so bile zelo tesne, vendar so večino dobili demokrati. Zato upajo, da jim bo to uspelo ponoviti novembra letos. Tudi Joe Biden je pred štirimi leti v Pensilvaniji tesno premagal Trumpa.

Pensilvanija je ameriška zvezna država z velikim številom prebivalcev, ki imajo vzhodnoevropske korenine (Poljaki, Ukrajinci, Litovci …). Šest odstotkov prebivalstva ima poljske korenine, vsaj 0,8 odstotka ukrajinske. Čeprav je ljudi ukrajinskega rodu v Pensilvaniji malo, pa lahko v primeru tesne tekme postanejo jeziček na tehtnici. Ukrajinci, ki večinoma v Pensilvaniji živijo v predmestju Philadelphie, so praviloma družbeno konservativni, torej naklonjeni republikancem. Po drugi strani je v času vojne v Ukrajini Kamala Harris velika zagovornica podpore Ukrajini, medtem ko Trump ni podpornik Ukrajine, temveč celo izraža naklonjenost Vladimirju Putinu. Foto: Guliverimage

Kamala Harris cilja tudi na posamezne interesne skupine. V Pensilvaniji na primer živi nadpovprečno veliko izseljencev iz Ukrajine. Zato v demokratski kampanji poudarjajo, da želi Trump Ukrajino dati Vladimirju Putinu.

Terenska mreža demokratov

Demokrati ne le porabijo veliko denarja za oglaševanje, ampak imajo tudi močno terensko mrežo številnih prostovoljcev, ki trkajo na vrata in delijo letake. V Pensilvaniji imajo demokrati 400 prostovoljcev v petdesetih pisarnah po vsej zvezni državi. O republikanskih prostovoljcih ni podobnih informacij.

Republikancem vliva upanje dejstvo, da se je v Pensilvaniji v zadnjih štirih letih njihovi stranki pridružilo več ljudi kot demokratom. Veseli jih tudi, da je Kamala Harris za podpredsednika izbrala Tima Walza in ne Josha Shapira, priljubljenega guvernerja Pensilvanije.

Bo preteklo nasprotovanje 'frackingu' Kamali odneslo zmago?

Republikanci volivce tudi vedno opozarjajo na to, da je bila Kamala Harris nekdaj proti 'frackingu' oziroma hidravličnemu lomljenju. Proizvodnja nafte in plina s to metodo je zelo razširjena v Pensilvaniji.

Orkana, ki sta v zadnjih dneh prizadela Florido, Severno Karolino in Georgio, v Pensilvaniji ne igrata nobene vloge. Vendar bi lahko orkan Helene, zlasti v Severni Karolini, šel na roko demokratom. Če Kamala Harris zmaga v tej zvezni državi, se bo volilna aritmetika znova spremenila in postavila na glavo vse strategije, še piše Watson.