Zadnjih 48 ur Trumpovega strelca Thomasa Matthewa Crooksa #video

Thomas Matthew Crooks, ki je na sobotnem predvolilnem shodu streljal na nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je dan pred atentatom obiskal lokalno strelišče in vadil streljanje, naslednje jutro pa kupil lestev in 50 nabojev. Na predvolilni shod se je odpeljal s svojim avtom znamke Hyundai Sonata. Zadnjih 48 ur v življenju Crooksa, ki so ga neposredno po streljanju ubili pripadniki ameriške tajne službe, je rekonstruiral ameriški CNN.

Crooks je na predvolilni shod prišel z avtom, v prtljažniku je imel skrito eksplozivno napravo, s seboj pa je nosil oddajnik, povezan z napravo. Kasneje je z lestvijo splezal na stavbo v bližini odra, na katerem je govoril Trump. Sprožil je strele, ki so nekdanjega predsednika zadeli v uho in ubili gasilca Coreya Comperatora, ki je s telesom zaščitil svojo družino.

Kje se je gibal zadnjih 48 ur, kaj so našli na njegovem računalniku?

Policija še vedno preiskuje motive strelca in ozadje napada, zato preučuje njegovo gibanje v zadnjih 48 urah. Motiva še niso našli, čeprav so uspešno vdrli v njegov telefon, preiskali računalnik in zgodovino Crooksovega brskanja, preiskali njegovo sobo in opravili pogovore z njegovo družino in prijatelji. Za zdaj niso našli dokazov o političnih ali ideoloških motivih strelca, so za CNN povedali policijski viri.

Lahko bi bilo še mnogo hujše

Da bi lahko imel napad veliko večje posledice, dokazuje najdba eksplozivne naprave v Crooksovem avtomobilu. Napadalec bi lahko eksplozijo sprožil daljinsko, lahko pa bi s tem tudi preusmeril pozornost med streljanjem, eno od možnosti omenjajo pri policiji.

Skupaj streljala z očetom, ki je imel v lasti 20 kosov orožja

Puško, s katero je streljal Crooks, je legalno kupil njegov oče. V lasti je imel sicer več kot 20 kosov strelnega orožja, ki ga je hranil doma. Oče in sin sta bila člana strelskega kluba, od domače hiše oddaljenega 25 minut vožnje. Večkrat sta skupaj vadila streljanje, je potrdila lokalna policija. Strelišče je dolgo skoraj 200 metrov, torej več, kot je bila oddaljenost med položajem Crooksa na strehi objekta in odrom, na katerem je govoril Trump.

So starši vedeli, kaj se mu dogaja?

Starši atentatorja so sodelovali s policijo in povedali, da Crooks ni imel prijateljev in da ni bil politično opredeljen, čeprav so mediji poročali, da je bil registriran republikanec in da je hkrati prispeval manjšo vsoto organizaciji, naklonjeni demokratom. Vendarle se zdi, da starši niso vedeli veliko o tem, kaj se je dogajalo v njegovem življenju, so CNN se povedali viri iz policije.