Skrivni program: Trumpova kampanja že leta 2016 vzela pod drobnogled strelčevo družino

O napadu na nekdanjega predsednika Donalda Trumpa je še veliko nejasnosti. Še zlasti ni jasno, kakšni so bili vzgibi, ki so 20-letnega Thomasa Matthewa Crooksa iz Bethel Parka v Pensilvaniji spodbudili, da je sprožil strele na Trumpa na njegovem predvolilnem shodu.

Po napadu so se v medijih pojavile številne protislovne informacije o strelcu. Na primer po enih naj bi bil tarča ustrahovanja v šoli, po drugih informacijah pa ni bilo tako. Nekateri viri ga tudi opisujejo kot konservativca, ki je trdno zagovarjal svoja stališča.

Leta 2021 je sicer dal po spletu 15 ameriških dolarjev demokratom naklonjeni politični organizaciji ActBlue (modra je barva demokratov, op. p.), in to za njen projekt spodbujanja demokratskih volivcev k odhodom na volišča.

Po drugi strani pa se je teden dni po svojem 18. rojstnem dnevu registriral kot republikanski volivec (tako je lahko sodeloval tudi na strankarskih volitvah republikanske stranke, tudi pri izbiri letošnjega predsedniškega kandidata).

Preiskovalci do zdaj še vedno niso odkrili, zakaj je komaj 20-letni Thomas Matthew Crooks streljal na republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa. O Crooksu sicer zadnje čase mediji objavljajo številne informacije, tudi protislovne. Po enih informacijah naj bi bil žrtev ustrahovanja vrstnikov, druge temu nasprotujejo. Nekateri znanci ga opisujejo kot tihega, zadržanega, vedno prijaznega, spet za druge je bil malce čudaški … Foto: Blackhawk TV / Reuters

Njegov 53-letni oče Matthew Crooks je registrirani libertarec, mama Mary pa demokratka. Ker ni pustil kakšnega velikega t. i. digitalnega odtisa, se še toliko bolj ugiba o Crooksovih vzgibih. Kot piše USA Today, pa je majhen digitalen odtis značilen za vso družino Crooks.

Vendar jih nekaj spletnih sledi povezuje s stranmi na internetu, na katerih se kupuje ali prodaja orožje. Matthew Crooks je lastnik več kosov zakonito kupljenega orožja, med drugim tudi polavtomatske puške AR-15, s katero je sin Thomas streljal na Donalda Trumpa.

Prav zaradi njegove strasti do orožja in dejstva, da je lovec, je Trumpova kampanja pred predsedniškimi volitvami leta 2016 Matthewa Crooksa v svojo podatkovni zbirki označila za močno republikanskega volivca.

Kot poroča britanska televizija Channel 4, je leta 2016 Trumpova kampanja vzpostavila zbirko podatkov, v kateri so bili profilirani milijoni volivcev v ključnih državah, med katere spada tudi Pensilvanija. V podatkovni zbirki je tudi družina strelca na Trumpa Thomasa Matthewa Crooksa.

"Channel 4 News can reveal that Thomas Crooks's, [the shooter's] father, the owner of the rifle that was used to shoot at Donald Trump, was held on a database and profiled by the former president's election campaign and identified by them as a strong Republican supporter, gun… pic.twitter.com/uPQtLtRuoz