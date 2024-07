Direktorica je na odboru za vladni nadzor v predstavniškem domu kongresa, kjer republikanci zahtevajo njen odstop s položaja, dejala, da je bil poskus atentata na Trumpa za agencijo največji operativni spodrsljaj v zadnjih desetletjih. "Najsvetejša naloga tajne službe je zaščita voditeljev naše države. 13. julija smo odpovedali v tej misiji. Kot direktorica tajne službe prevzemam vso odgovornost za varnostne pomanjkljivosti," je dejala.

Je Trumpa v uho sploh zadela krogla?

Na Trumpa, ki je imel v podeželskem kraju Butler svoje predvolilno zborovanje, je streljal 20-letni Thomas Matthews Crooks, in sicer s strehe bližnjega poslopja zunaj varnostnega območja zborovanja. Potem ko mu je uspelo izstreliti osem strelov iz puške, so ga pokončali ostrostrelci tajne službe.

Drugi agenti so se medtem vrgli na Trumpa in ga obkolili s svojimi telesi, kandidat za predsednika pa je kljubovalno dvignil pest v zrak in podpornike pozval, naj se borijo. Še vedno sicer ni jasno, ali je Trumpa v desno uho zadela krogla ali delci stekla od razbitega teleprompterja. Trump pravi, da je sprejel kroglo za demokracijo, tajna služba pa tega ne komentira.

Preiskava še ni odkrila vzgiba za atentat

Nekateri analitiki so upali, da bo po poskusu atentata malce umiril svojo retoriko. Uvod v njegov govor na nacionalni konvenciji republikanske stranke je bil pomirljiv, vendar pa je hitro zajadral nazaj v svoj znani slog žalitev in nepovezanih pretiravanj. Preiskava napada na Trumpa doslej še ni odkrila motiva strelskega napada, v katerem je umrl eden od Trumpovih podpornikov, dva pa sta bila ranjena.

Foto: Guliverimage

Republikanci v odboru so zaslišanje danes začeli z ostrimi kritikami direktorice in tajne službe ter poudarili, da je Trumpova kampanja menda že nekaj dni pred napadom prosila za okrepljeno varovanje, vendar naj bi tajna služba to zavrnila.

Predsedniški kandidati deležni manjšega števila agentov

Po napadu je tajna služba pojasnila, da je bila za varovanje zunaj zavarovanega območja zborovanja odgovorna lokalna policija. Tajna služba namreč predsednika ZDA varuje z vsemi silami, predsedniški kandidati pa so deležni manjšega števila agentov, ki se pri delu zanašajo na lokalno policijo.

"Misija tajne službe je zaščita ameriških in tujih gostujočih voditeljev v ZDA ter varovanje kandidatov na predsedniških volitvah. Tajna služba ne sme odpovedati pri svoji misiji, ampak 13. julija in v dneh pred tem je povsem odpovedala. Tajna služba ima več tisoč zaposlenih in velik proračun, zdaj pa je postala obraz nesposobnosti," je dejal predsednik odbora, republikanec James Comer.