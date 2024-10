Dobrodelne večerje, poimenovane po demokratskem guvernerju New Yorka in predsedniškem kandidatu Alu Smithu iz začetka 20. stoletja, se tradicionalno udeležujejo predsedniški kandidati republikanske in demokratske stranke ter zbijajo šale na račun nasprotnikov, obenem pa tudi samega sebe.

Začela sta John F. Kennedy in Richard Nixon, nadškofija nato leta 1996 ni povabila Boba Dola in Billa Clintona, ker je demokrat preprečil sprejetje zakona proti splavu v pozni nosečnosti, letos pa ni bilo demokratske kandidatke Kamale Harris. Leta 2020 sta se Donald Trump in Joe Biden večerje udeležila virtualno.

Trump pol ure napadal Harris

Podpredsednica ZDA je tokrat na večerjo poslala šaljiv posnetek, v katerem jo igralka iz oddaje Saturday Night Live prikazuje kot nerodno katoliško punčko. Vso pozornost pa je dobil Trump, ki je kritiziral njeno odločitev, da se ne udeleži večerje. "Katoliki, zapomnite si, da sem jaz prišel, ona pa ni," je dejal in jo nato pol ure napadal.

Omenil je zunajzakonsko razmerje njenega moža Douga Emhoffa iz njegovega prvega zakona, sprožal dvom o njenem duševnem zdravju, newyorškemu senatorju Chucku Schumerju, ki je sedel poleg nadškofa Timothyja Dolana, pa je dejal, da ima po porazu Harris možnost postati prva predsednica ZDA, ker tako zelo podpira tiste, ki spremenijo spol.

Na večerji tudi Melania

Spomnil se je, da bi moral reči kaj šaljivega tudi na svoj račun, vendar ni našel ničesar. "Ne vidim smisla, da streljam sam nase, potem ko so drugi streljali name," je dejal kandidat, ki ga je tokrat skoraj izjemoma spremljala tudi žena Melania Trump.

Foto: Reuters Spravil se je na nekdanjega župana New Yorka Billa de Blasia in dejal, da tako slabega župana mesto še ni imelo. Pri tem je povzročil nekaj zadrege z uporabo kletvice.

Sedanjemu županu Ericu Adamsu, ki ga zvezno pravosodno ministrstvo preiskuje zaradi korupcije, je izrazil sožalje in izrazil mnenje, da se to dogaja, ker je demokrat upal kritizirati politiko predsednika Joeja Bidna glede priseljevanja.