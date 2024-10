Trumpova najmlajša hči je noseča

Med govorom v podjetniškem klubu v Detroitu je Donald Trump menda nenačrtovano razkril, da njegova najmlajša hči Tiffany Trump z možem Michaelom Boulosom pričakuje otroka.

Trump je med svojim govorom omenil, da v občinstvu sedi tudi Massad Boulos, oče njegovega zeta. "On je Michaelov oče, Michael je pa izjemen mladenič," je izjavil Trump, "in ona je izjemna mlada ženska. In dobita otroka. No, to je lepo."

Tiffany in štiri leta mlajši Michael sta se spoznala na Mikonosu. Foto: Guliverimage

30-letna Tiffany je Trumpov četrti otrok in edini z drugo ženo Marlo Maples. V primerjavi s polbrati in polsestro je bilo v očeh javnosti vedno nekoliko v ozadju, Trump pa je nekoč celo izjavil, da je "nanjo ponosen nekoliko manj kot na preostale otroke."

S štiri leta mlajšim Michaelom Boulosom, ki ga je spoznala med počitnicami na grškem otoku Mikonos, sta se poročila pred dvema letoma. On je dedič več milijard vrednega nigerijskega konglomerata Boulos Enterprises, rojen je v Libanonu in je libanonsko-francoskega porekla, odraščal pa je v Nigeriji.