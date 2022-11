Poročila se je najmlajša hči Donalda Trumpa

Tiffany Trump, edina hči nekdanjega predsednika Donalda Trumpa in igralke Marle Maples, se je poročila z Michaelom Boulosom v klubu svoje družine v Palm Beachu na Floridi, poroča People.

Tiffany Trump is married at Mar-A-Lago

Congratulations to the lovely bride and her proud Father! pic.twitter.com/xXbgHis6IZ — Giordano Bruno (@GioBruno1600) November 13, 2022

Tiffany Trump je nosila bleščečo poročno obleko z dolgimi rokavi znamke Elie Saab, medtem ko je njena mama oblekla večerno obleko v barvi sivke istega oblikovalca.

Na poroki so bili prisotni Tiffanyin oče Donald Trum in njeni polbratje in sestre Ivanka Trump, Donald Trump mlajši, Eric Trump in Barron Trump.

Tiffany Trump who makes a Gorgeous Bride was married today at Mar-a-Lago. Not the BEST choice of color seeing what happened today on the election front. Well-played, Tiffany! pic.twitter.com/TVj4gFxG99 — Skinsurrection🌊🏳️‍🌈 👨🏿‍🏫✊🏽 (@Skinsurrection) November 13, 2022

Medtem ko je bila poroka Tiffany Trump štiri dni po vmesnih volitvah, je Maples dejala, da je bil dogodek apolitičen dan veselja. "Osredotočeni smo na to sveto zvezo in sprejemanje ljubljenih prijateljev in družine, ne na politiko," je povedala za People in dodala, da je bil Mar-a-Lago izbran za prizorišče, ker je bil to "Tiffanyjin dom otroštva."

Svojo zvezo sta uradno potrdila leta 2019

Devetindvajsetletna Tiffany Trump in 25-letni Boulos sta svojo romanco prvič uradno objavila na Instagramu januarja 2019, pri čemer je nekdanja prva hči delila sliko, na kateri pozirata pred božičnim drevesom v Beli hiši. Takrat je People poročal, da se je dvojec prvič srečal v klubu Lindsay Lohan v Mikonosu v Grčiji poleti 2018.

Januarja 2021, ob koncu predsedniškega mandata njenega očeta, je Tiffany Trump objavila, da sta z Boulosom zaročena.