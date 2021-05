Škandal iz Bele hiše: "Trumpova hči in snaha sta bili intimni z agentoma tajne službe"

Potem ko se je lani govorilo predvsem o knjigi Mary Trump, nečakinje Donalda Trumpa, v kateri je svojega strica označila za "najnevarnejšega moškega na svetu", bo čez nekaj dni na prodajne police prišlo še eno knjižno delo o slavni družini.

Prihajajočo knjigo z naslovom Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service (Brez napak: Vzpon in padec tajne službe, op. p.) je napisala s Pulitzerjem nagrajena ugledna novinarka Washington Posta Carol Leonnig. V njej med drugim razkriva, da sta se najmlajša Trumpova hčerka Tiffany in zdaj že nekdanja žena Donalda Trumpa mlajšega Vanessa "neprimerno in morda nevarno" zapletli z varnostnikoma.

O tem poročata časnika Guardian in The Washington Post, ki sta dobila predhodni vpogled v knjigo, ki izide 18. maja.

Medija izpostavljata predvsem to, da naj bi se 43-letna Vanessa začela dobivati z enim od agentov, ki je bil dodeljen njeni družini. Kdaj naj bi se domnevno razmerje začelo, ni znano, je pa nekdanja manekenka in mati petih otrok marca 2018 vložila zahtevo za ločitev od Trumpa mlajšega. Težave naj bi bile v zakonu prisotne že dlje časa.

Vanessa je kasneje vložila zahtevo za ločitev od Donalda Trumpa mlajšega, vendar razlog za razhod ni znan. Foto: Reuters

Tiffany se je zbližala s "postavnim in privlačnim agentom"

Z enim od članov tajne službe se je po pisanju Leonnigove preveč zbližala tudi 27-letna Tiffany - prav tako z agentom, ki ji je bil dodeljen. Z agentom, ki ga avtorica knjige opisuje kot "postavnega, temnega in privlačnega", naj bi po razhodu s tedanjim fantom začela preživljati "neobičajno količino časa".

Vodstvo je to zaznalo in postalo zaskrbljeno, zato so agenta kasneje premestili, čeprav naj bi oba s Tiffany zatrjevala, da se med njima ni dogajalo nič neprimernega.

Tiffanyjin tiskovni predstavnik se je na pisanje že odzval in dejal, da je bil njen odnos s tajno službo "vedno profesionalen, vse preostalo pa so zgolj trači". Trumpova najmlajša hči je sicer od leta 2019 v zvezi z Michaelom Boulosom, da sta zaročena, pa sta oznanila dan pred Trumpovim odhodom iz Bele hiše januarja letos.

Leonnigova še navaja, da ni znano, ali je Trump vedel za odnose hčerke in snahe z agentoma tajne službe.

