Trump mlajši potrdil govorice: njegovega zakona je res konec

Potem ko so včeraj splet preplavile govorice, da naj bi bilo 12-letnega zakona predsednikovega sina Donalda Trumpa mlajšega konec, sta se oglasila Donald mlajši in njegova žena Vanessa. Novico o razhodu sta brez podrobnejše razlage potrdila.

Zakonca Trump sta potrdila govorice - res se ločujeta. Foto: Getty Images Skupna izjava, ki sta jo podala, je tisto značilno sporočilo javnosti, ki smo ga vajeni v primerih, ko se ljubezen med dvema slavnima ohladi.

"Po 12 letih zakona sva se odločila, da se najini poti razideta. Vedno bova globoko spoštovala tako drug drugega kot najino družino. Skupaj imava pet krasnih otrok, ki ostajajo najina prioriteta. Prosiva za zasebnost v teh časih," se je glasilo skorajda že standardizirano sporočilo za javnost.

A post shared by Donald Trump Jr. (@donaldjtrumpjr) on Dec 25, 2017 at 5:49pm PST

Kaj točno se je zgodilo s parom, ni znano, kajti dodatne razlage, kaj je kaj je bil razlog za konec njunega zakona, nista podala. Par se je spoznal na modni reviji leta 2003, kjer je k njunemu srečanju pripomogel predsednik Trump. V enem od intervjujev je Vanessa priznala, da oče Donalda mlajšega na prvem srečanju ni pustil dobrega vtisa, medtem ko ji je bil njegov sin takoj všeč.

Donald mlajši in Vanessa sta se poročila novembra 2005, manj kot 11 mesecev po poroki Melanie in Donalda. Maja 2007 sta se razveselila prvega otroka in v letih, ki so sledila, še štirih.