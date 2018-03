Zakona Trumpovega sina naj bi bilo konec

Zanesljivi viri so za ameriški časnik razkrili, da naj bi bil zakon Donalda Trumpa mlajšega in njegove žene Vanesse že dlje časa na majavih tleh in da naj bi se ločevala.

Donald mlajši in Vanessa sta poročena 13 let. Foto: Getty Images

Newyorški Page Six razkriva, da zakonca Trump še nista uradno ločena, a da že nekaj mesecev živita ločeno. Zanesljivi viri so časniku izdali tudi, da ločitvenih dokumentov še nista vložila, a da se bo to zgodilo zelo kmalu: "Težave v zakonu so prisotne že dlje časa, upala sta, da se bo zakon lahko obdržal za čas Trumpovega predsednikovanja, a je postalo težje. Tudi zato, ker Donalda mlajšega ni nikoli doma."

Vanessa in najstarejši sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa sta se poročila novembra 2005 in imata pet otrok.

V zakonu naj bi vztrajala za čas predsednikovanja, a očitno ne bo šlo. Foto: Getty Images

Postaja preveč podoben očetu

Časnik med drugim piše, da so prijatelji in sorodniki zaskrbljeni nad Donaldom mlajšim, saj so njegovi zapisi na Twitterju in medijske izjave vse bolj podobni izjavam njegovega očeta. In tudi njegova žena Vanessa naj bi bila podobna očetovi ženi Melanii - tudi Vanessa je zadržana oseba, ne mara žarometov in pozornosti javnosti.

Da Vanessa in Donald mlajši že nekaj časa ne živita več pod isto streho, je postalo očitno pred kratkim, ko je Vanessa odprla kuverto s sumljivim, a nenevarnim belim prahom. Kuverta je bila naslovljena na moža, vendar je prispela na newyorški naslov njene mame, kjer živi zdaj.