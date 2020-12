Trumpova nečakinja napovedala še eno knjigo o "najnevarnejšem moškem na svetu"

Knjiga Mary Trump Preveč in nikoli dovolj: Kako je moja družina ustvarila najnevarnejšega človeka na svetu, v kateri je podala psihološko analizo svojega strica Donalda in družine Trump, je pozornost požela, še preden je prišla na prodajne police.

Donald Trump, Maryjin stric in moški, o katerem govori knjiga, je namreč želel preprečiti izid, šel zaradi tega celo na sodišče, ki pa je dovolilo distribucijo knjige. Ta je hitro postala ena najbolje prodajanih del v zadnjih mesecih, zdaj pa je Mary, sicer doktorica klinične psihologije, oznanila, da prihaja nadaljevanje.

Nova knjiga, v kateri bo nadaljevala z analizo svojega strica, bo nosila naslov The Reckoning (Preračunavanje, op. p.) in naj bi na police prišla julija prihodnje leto.

Novico je sporočila prek Twitterja:

Once more with feeling:



I'm very happy to announce that my next book is coming out in July 2021.https://t.co/Etvu71qFwR