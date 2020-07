Eksplozivne trditve Trumpove nečakinje: ZDA vodi brezobziren psihopat

Mary Trump, nečakinja predsednika ZDA Donalda Trumpa, v svoji knjigi z naslovom Preveč in nikoli dovolj: Kako je moja družina ustvarila najnevarnejšega človeka na svetu piše, da je Donaldov oče Fred Trump starejši ustvaril brezobzirnega psihopata, ki danes vodi ZDA. Odlomke iz knjige, ki bo izšla prihodnji teden, je med drugimi objavil časopis Washington Post.

55-letna Mary Trump je hči Freda Trumpa mlajšega, najstarejšega otroka Freda starejšega, ki je umrl pred skoraj 40 leti. Doktorica klinične psihologije v svoji knjigi trdi, da je Fred Trump starejši zatrl številna čustva Donalda Trumpa in mu izkrivil pogled na svet, povzema STA. "To delajo psihopati - druge izkoriščajo za svoje cilje, brezobzirno in učinkovito, brez tolerance do ugovora ali upora."

Teror očeta nad sinovi

Predsednik ZDA Donald Trump in njegov brat ter sestri so skušali s tožbo preprečiti izid knjige, vendar jim sodišče ni ugodilo, zato bodo Američani lahko prihodnji teden brali, kako je Fred Trump starejši hotel iz Freda mlajšega ustvariti "morilca" in da se je neusmiljeno norčeval iz njega, ko se je opravičil za napake. Donald Trump je to opazoval in ugotovil, da ne sme delati ničesar tako kot starejši brat in za to se nikoli za nič ne opraviči.

Avtorica v knjigi opisuje, da je oče pri Donaldu zatrl številna čustva in da se je njegov pogled na svet oblikoval na podlagi želje, da se izogne očetovemu neodobravanju. Potem, ko je Donald odrasel in pokazal, da bo brezobzirno kršil pravila, sta se zbližala. Fred mlajši tega ni dosegel in mlajši brat Donald ga je neusmiljeno zbadal kot poraženca. Prav tako naj bi užival v trpinčenju mlajšega brata Roberta.

Na univerzo se je vpisal s prevaro

Mary Trump trdi, da se je Donald Trump vpisal na univerzo Pensilvanija s prevaro. Domače naloge mu je delala sestra Maryanne, vendar pa ni mogla zanj opraviti sprejemnega izpita in je najel nekoga, ki je to storil zanj za plačilo.

Otroci Freda Trumpa starejšega naj bi očetu nenehno lagali. Oče avtorice Fred mlajši je lagal, da se izogne kazni in preživi, Donald pa je laganje sprejel kot način za samopoveličevanje in prepričevanje drugih, da je boljši, kot je v resnici, še povzema STA.

"Uničil je mojega očeta, ne morem mu dovoliti, da uniči še državo"

Mary Trump v knjigi strica opredeljuje kot narcisa, ki trpi za številnimi drugimi duševnimi motnjami, zaradi katerih naj bi bile sedaj ogrožene ZDA. "Donald je po vzoru dedka in ob molku brata in sester uničil mojega očeta in ne morem mu dovoliti, da uniči še državo," je zapisala.

Prepričana je, da Donald Trump ni nikoli vzel resno svoje kandidature za predsednika ZDA, kakor je ni vzela niti sama. Za strica je menila, da je klovn in da ne bo zmagal, ker naj ne bi bil sposoben ničesar brez pomoči svojega očeta, ki mu je omogočil kariero newyorškega nepremičninskega magnata.

"S pomočjo očetovega vpliva in denarja je dobil samozavest za to, da se je prodajal kot bogat plejboj in izvrsten poslovnež. Donald je bil za mojega dedka to, kar je zid na meji z Mehiko za Donalda Trumpa - projekt ničevosti," njene zapise povzema STA.

Na sodišču so skušali blokirati izid knjige

Trumpova družina je uspela začasno blokirati izid knjige na newyorškem sodišču, ker je v zameno za molk o družini dobila nekaj denarja po smrti svojega očeta, vendar pa je vrhovno sodišče države New York blokado odpravilo. Sicer ne proti Mary Trump, ki knjige oziroma njene vsebine še vedno ne sme komentirati, vendar pa lahko založnik Simon & Schuster knjigo objavi. Donald Trump je sicer knjigo označil za fikcijo.

Napovedana nova knjiga o Melanii



Po poročanju ameriških medijev je Stephanie Winston Wolkoff, nekdanja tesna zaupnica prve dame ZDA Melanie Trump, napisala spomine o 15-letnem prijateljstvu s prvo damo z naslovom Melania in jaz (Melania and Me). Knjigo namerava izdati 1. septembra, še pred predsedniškimi volitvami v ZDA, ki bodo 3. novembra.

